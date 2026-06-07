الطماطم بـ 9 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 7 يونيو 2026

شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد 7 يونيو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار معظم الأصناف، مع تباين محدود في بعض المنتجات وفقًا لمعدلات العرض والطلب داخل الأسواق المحلية وسوق العبور، وسط متابعة يومية من المواطنين للأسعار مع استمرار تأثير تكاليف النقل والتغيرات المناخية على حركة الأسواق.

أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق

واصلت أسعار الخضروات استقرارها النسبي، مع تسجيل بعض الأصناف فروقات سعرية بسيطة بحسب الجودة ومناطق البيع، وجاءت الأسعار كالتالي:

البطاطس: من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الطماطم: من 9 إلى 14 جنيهًا للكيلو

البصل الأبيض: من 7 إلى 11 جنيهًا

الكوسة: من 3 إلى 8 جنيهات

الجزر بدون عروش: من 9 إلى 13 جنيهًا

الفاصوليا: من 25 إلى 35 جنيهًا

الباذنجان البلدي والرومي: من 3 إلى 7 جنيهات

الباذنجان الأبيض: من 4 إلى 8 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي والصوب: من 6 إلى 12 جنيهًا

الفلفل الحامي البلدي: من 5 إلى 10 جنيهات

الفلفل الألوان: من 10 إلى 25 جنيهًا

الملوخية: من 8 إلى 12 جنيهًا

الخيار البلدي والصوب: من 4 إلى 8 جنيهات

القلقاس: من 8 إلى 12 جنيهًا

الثوم: من 20 إلى 30 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم.. المانجو البلدي تبدأ من 15 جنيهًا

شهدت أسعار الفاكهة استقرارًا في أغلب الأصناف مع استمرار توافر المنتجات الصيفية داخل الأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:

البرتقال الصيفي: من 7 إلى 11 جنيهًا

الجريب فروت: من 9 إلى 15 جنيهًا

التفاح الأمريكي: من 50 إلى 100 جنيه

النكترين البلدي: 30 جنيهًا

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا

العنب البناتي الأصفر: من 35 إلى 55 جنيهًا

العنب البناتي الأحمر: من 35 إلى 55 جنيهًا

الجوافة: من 28 إلى 40 جنيهًا

المانجو البلدي: من 15 إلى 25 جنيهًا

الطماطم والكوسة بين الأقل سعرًا اليوم

جاءت الطماطم والكوسة والباذنجان ضمن أقل الأصناف سعرًا داخل الأسواق اليوم، ما يعكس زيادة المعروض من المحاصيل الصيفية خلال الفترة الحالية، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار نسبيًا.



تشهد أسعار الخضروات والفاكهة تغيرات يومية مرتبطة بحجم المعروض، وتكاليف النقل، والظروف المناخية، إلى جانب حركة الشراء والطلب داخل الأسواق، ما يجعل متابعة الأسعار بشكل يومي أمرًا مهمًا للأسر والتجار على حد سواء.