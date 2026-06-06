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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط أسعار الخضروات اليوم.. وكيلو الخيار يسجل 13 جنيها والطماطم عند 28 جنيهاً

تراجع ملحوظ في أسعار الخضروات اليوم
تراجع ملحوظ في أسعار الخضروات اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الخضروات الأساسية في الأسواق المصرية اليوم السبت 6 يونيو 2026، تراجعات ملحوظة على رأسها الطماطم التي واصلت رحلة الهبوط بعد موجات الارتفاع القياسية التي شهدتها خلال الأشهر الماضية، كما انخفضت أسعار البطاطس والبصل والخيار والكوسة والفلفل بأنواعه، في حين ارتفعت أسعار عدد محدود من الأصناف الأخرى.

الخضروات

وسجلت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم السبت 6 يونيو 2026 تراجعًا ملحوظًا في عدد من الأصناف الأساسية التي يعتمد عليها المستهلكون بشكل يومي، حيث واصلت الطماطم انخفاضها لتسجل 28.04 جنيه للكيلو بعد تراجع قدره 0.88 جنيه بنسبة 3.04%.

تراجع كبير في الأسعار 
 

وتأتي هذه التراجعات في ظل استمرار هبوط أسعار الطماطم مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية، بعدما تجاوز سعر الكيلو في بعض الفترات 60 و70 جنيهًا، كما اقترب خلال الأسابيع الأخيرة من مستويات 37 جنيهًا للكيلو، قبل أن يواصل الانخفاض إلى مستوياته الحالية.

كما تراجعت أسعار البطاطس بمقدار 1.39 جنيه بنسبة 9.34% ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 13.5 جنيه، فيما انخفض سعر البصل بمقدار 0.93 جنيه بنسبة 6.77% ليسجل 12.8 جنيه للكيلو.

اسواق الخضروات والفاكهة

وشهد الخيار الصوب تراجعًا بقيمة 2.35 جنيه بنسبة 10.57% ليبلغ متوسط سعر الكيلو 19.88 جنيه، بينما هبطت الكوسة بمقدار 3.21 جنيه بنسبة 13.39% لتسجل 20.76 جنيه للكيلو.

وفي قائمة التراجعات أيضًا، انخفض الفلفل الحامي بقيمة 3.36 جنيه بنسبة 11.71% ليسجل 25.33 جنيه للكيلو، كما تراجع الفلفل الرومي بمقدار 1.94 جنيه بنسبة 6.57% ليصل إلى 27.58 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر الليمون البلدي بقيمة 2.71 جنيه بنسبة 6.38% ليسجل 39.79 جنيه للكيلو، فيما انخفض الباذنجان الرومي بمقدار 1.91 جنيه بنسبة 9.78% ليصل إلى 17.61 جنيه للكيلو، وهبط الباذنجان العروس بقيمة 1.42 جنيه بنسبة 6.21% ليسجل 21.46 جنيه.

الخضروات والفاكهة

كما تراجعت أسعار الكرنب بمقدار 2.15 جنيه بنسبة 6.34% ليسجل متوسط سعر الواحدة 31.74 جنيه، وانخفض القرنبيط بقيمة 1.01 جنيه بنسبة 3.64% ليصل سعر الواحدة إلى 26.74 جنيه، فيما سجل القلقاس تراجعًا قدره 1.33 جنيه بنسبة 5.18% ليبلغ 24.35 جنيه للكيلو.

ارتفاع محدود 
 

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار عدد محدود من الأصناف، حيث زاد سعر اللفت بمقدار 0.88 جنيه بنسبة 9.63% ليسجل 10.02 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر الجزر الأصفر بعرش بقيمة 0.51 جنيه بنسبة 3.74% ليصل إلى 14.15 جنيه للكيلو، بينما سجل البنجر ارتفاعًا بقيمة 3.16 جنيه بنسبة 14.31% ليبلغ 25.24 جنيه للكيلو.

وشهد الباذنجان الأبيض زيادة طفيفة قدرها 0.46 جنيه بنسبة 2.07% ليسجل 22.71 جنيه للكيلو، كما ارتفع سعر السبانخ بمقدار 0.69 جنيه بنسبة 3.28% ليصل إلى 21.74 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم سعر كيلو الطماطم سعر كيلو البصل سعر كيلو البطاطس الخضار في الأسواق أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

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