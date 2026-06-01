ارتفاع سعر البطاطس والطماطم تقترب من 35 جنيهًا.. قائمة بأسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 1 يونيو 2026 حالة من التباين داخل الأسواق مع تراجع أكثر من 8 أصناف من الخضار مقابل ارتفاع عدد من الأصناف الأساسية كالبصل والطماطم، التي يزداد عليها الإقبال بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وعودة حركة البيع والشراء تدريجيًا داخل الأسواق.

وسجلت بعض الأصناف تراجعات ملحوظة أبرزها الفلفل الرومي والحامي والكرنب والبطاطا وورق العنب بينما ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة والجزر والبصل بشكل لافت خلال تعاملات اليوم.

وارتفع سعر الطماطم بقيمة 1.14 جنيه ليسجل اليوم 34.52 جنيه للكيلو.

كما صعد سعر البطاطس بقيمة 2.77 جنيه ليسجل 17.01 جنيه للكيلو.

بينما ارتفع سعر البصل ليسجل 13.76 جنيه بزيادة 0.48 جنيه.

وسجلت الكوسة واحدة من أكبر الارتفاعات اليوم بعدما زادت بنحو 5.79 جنيه لتصل إلى 29.10 جنيه للكيلو كما ارتفع سعر الجزر الأصفر بقيمة 3.79 جنيه ليسجل 24.31 جنيه للكيلو.

كما ارتفعت أسعار الفاصوليا الخضراء إلى 30.07 جنيه بزيادة 0.36 جنيه

بينما سجل الباذنجان الأبيض 24.57 جنيه بزيادة 2.16 جنيه والباذنجان الرومي 20.07 جنيه بزيادة 1.01 جنيه.

وفي المقابل تراجع سعر الفلفل الرومي بقيمة 3.68 جنيه ليسجل 25.89 جنيه.

للكيلو كما انخفض الفلفل الحامي بقيمة 3.48 جنيه ليسجل 25.64 جنيه.

وتراجع سعر الليمون البلدي بقيمة 0.98 جنيه ليسجل 35.78 جنيه للكيلو كما انخفض سعر الخيار الصوب ليسجل 22.11 جنيه بتراجع 0.22 جنيه.

وسجل الكرنب أكبر التراجعات بين الأصناف الأساسية بعدما انخفض بقيمة 8.87 جنيه ليسجل 26.72 جنيه للواحدة.

كما تراجع سعر البطاطا بقيمة 4.48 جنيه ليسجل 10.84 جنيه للكيلو.

كما هبط سعر ورق العنب البناتي بقيمة 15.04 جنيه ليسجل 68.31 جنيه للكيلو بينما تراجع القرنبيط بقيمة 1.91 جنيه ليسجل 25.36 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم 34.52 جنيه للكيلو

البطاطس 17.01 جنيه للكيلو

البصل 13.76 جنيه للكيلو

الكوسة 29.10 جنيه للكيلو

الفاصوليا الخضراء 30.07 جنيه للكيلو

الفلفل الرومي 25.89 جنيه للكيلو

الفلفل الحامي 25.64 جنيه للكيلو

الخيار الصوب 22.11 جنيه للكيلو

الجزر الأصفر 24.31 جنيه للكيلو

الليمون البلدي 35.78 جنيه للكيلو

الباذنجان الرومي 20.07 جنيه للكيلو

الباذنجان الأبيض 24.57 جنيه للكيلو

البامية 70.48 جنيه للكيلو

الملوخية 25.14 جنيه للكيلو

الكرنب 26.72 جنيه للواحدة

القرنبيط 25.36 جنيه للواحدة

البطاطا 10.84 جنيه للكيلو