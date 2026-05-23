أسعار الخضروات اليوم السبت 23 مايو 2026 في الأسواق بعد ارتفاع بعضها

شهدت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق، حالة من التباين ما بين الارتفاع والانخفاض، وسط استمرار تحركات الأسعار داخل الأسواق الشعبية وسوق العبور، خاصة في بعض الأصناف الأساسية، وعلى رأسها الطماطم والخس والملوخية.

سعر كيلو الطماطم اليوم

استقرت أسعار الطماطم اليوم عند 37.84 جنيه للكيلو بعد التراجع الذي شهدته خلال اليومين الماضيين، وذلك بعدما سجلت في وقت سابق مستويات مرتفعة تراوحت ما بين 60 و70 جنيها للكيلو، ما تسبب في حالة من الجدل بين المواطنين بسبب الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسواق مؤخراً.

ارتفاعات ملحوظة في أسعار الخضروات

وسجل الخس أكبر نسبة ارتفاع اليوم؛ بعدما زاد سعره بمقدار 4.65 جنيه لتصل الوحدة إلى 20.96 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 28.51 % مقارنة بأسعاره السابقة.

كما ارتفع سعر الملوخية بمقدار 1.76 جنيه ليسجل الكيلو 27.06 جنيه وسط زيادة الإقبال عليها داخل الأسواق.

وصعد سعر البنجر بمقدار 1.81 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 22.9 جنيه.

بينما ارتفع سعر الباذنجان الأبيض بقيمة 1.55 جنيه ليسجل 24.39 جنيه للكيلو

وسجلت الفاصوليا الخضراء زيادة طفيفة بقيمة 0.35 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 31.39 جنيه.

كما ارتفع سعر البطاطا بمقدار 0.49 جنيه ليسجل 15.96 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر اللفت بشكل طفيف أيضا بقيمة 0.08 جنيه ليسجل الكيلو 9.29 جنيه.

انخفاضات كبيرة في أسعار بعض أصناف الخضروات

في المقابل شهدت الأسواق انخفاضات ملحوظة في عدد من الخضروات وعلى رأسها ورق العنب البناتي الذي تراجع بمقدار 14.07 جنيه ليسجل 79 جنيها للكيلو.

كما انخفض سعر البامية بقيمة 13.93 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 71.88 جنيه.

وتراجع سعر الليمون البلدي بمقدار 5.17 جنيه ليسجل الكيلو 32.15 جنيه بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدها خلال الفترة الماضية.

وانخفض سعر الفلفل الحامي بقيمة 2.5 جنيه ليسجل 28.88 جنيه للكيلو بينما تراجع سعر الجزر الأصفر بعرش بمقدار 2.45 جنيه ليسجل 12.84 جنيه للكيلو.

كما سجلت الكوسة انخفاضا بقيمة 1.79 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 23.44 جنيه وتراجع سعر الفلفل الرومي بمقدار 1.97 جنيه ليسجل 30.35 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر البصل بمقدار 1.13 جنيه ليسجل الكيلو 13.46 جنيه كما انخفض سعر البطاطس بقيمة 0.54 جنيه ليسجل 13.7 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار الخضروات اليوم كالتالي:

كيلو الطماطم 37.84 جنيه

كيلو البطاطس 13.7 جنيه

كيلو البصل 13.46 جنيه

كيلو الكوسة 23.44 جنيه

كيلو الخيار الصوب 23.48 جنيه

كيلو الفلفل الرومي 30.35 جنيه

كيلو الفلفل الحامي 28.88 جنيه

كيلو الملوخية 27.06 جنيه

كيلو الباذنجان الرومي 20.12 جنيه

كيلو الباذنجان الأبيض 24.39 جنيه

كيلو الفاصوليا الخضراء 31.39 جنيه

كيلو الليمون البلدي 32.15 جنيه