شُعبة الخضروات: استقرار السوق وتراجع الأسعار مع طرح المحصول الصيفي



كشفت شُعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عن استقرار سوق الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية، مع توافر كميات كافية من المعروض تلبي احتياجات المستهلكين، وذلك وفقًا لتقرير رسمي رفعته إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة.



وأوضحت الشُعبة في تقريرها أن السوق يشهد حالة من التوازن نتيجة وفرة المعروض، متوقعة تراجع بعض الأسعار خلال الفترة المقبلة مع قرب طرح المحصول الجديد في الأسواق خلال شهر مايو، بما يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة وانخفاض الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب.



وقال يحيى السني، رئيس شُعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق مستقر حاليًا والسلع متوفرة بكميات مناسبة، مشيرًا إلى أن المعروض يشهد زيادة تدريجية مع بدء دخول المحصول الصيفي الجديد.



وأضاف أن الشُعبة تتابع حركة السوق بشكل مستمر، من حيث توافر السلع ومستويات الأسعار، وتقوم بإعداد تقارير دورية يتم رفعها إلى الغرفة لمتابعة التطورات أولًا بأول.



وفي السياق ذاته، نفى حاتم النجيب، نائب رئيس الشُعبة، ما تردد من تصريحات منسوبة إليه بشأن أسعار بعض الفاكهة، مؤكدًا أن الشُعبة تعتمد في إعلان بياناتها على القنوات الرسمية من خلال الغرفة التجارية فقط.



وأشار إلى أن طرح المحصول الصيفي خلال الأسبوعين المقبلين سيؤدي إلى زيادة المعروض في السوق، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.