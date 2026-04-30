تراجع الخضروات في الأسواق اليوم.. والفاكهة تتحرك بين الهبوط والارتفاع الخميس

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، حالة من التراجع الملحوظ في أغلب أصناف الخضروات، مقابل انخفاضات محدودة في عدد من أصناف الفاكهة، مع تسجيل ارتفاعات في بعض الأصناف الأخرى، وسط حالة من التباين داخل حركة الأسواق.

وجاءت التراجعات في الخضروات مدفوعة بزيادة المعروض وتراجع نسبي في الطلب على عدد من الأصناف الأساسية، وهو ما انعكس على أغلب الأسعار في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم.



وفي المقابل، شهدت الفاكهة تحركات سعرية متباينة بين الارتفاع والانخفاض، مع استمرار بعض الأصناف عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بباقي السلع.



أسعار الخضروات اليوم:

• الطماطم: 27.97 جنيه/كيلو

• البطاطس: 13.88 جنيه/كيلو

• البصل: 13.94 جنيه/كيلو

• الكوسة: 22.37 جنيه/كيلو

• الخيار: 20.8 جنيه/كيلو

• الفاصوليا الخضراء: 32.12 جنيه/كيلو

• الفلفل الرومي: 31.82 جنيه/كيلو

• الفلفل الحامي: 30.36 جنيه/كيلو

• الباذنجان الرومي: 19.64 جنيه/كيلو

• الباذنجان الأبيض: 23.98 جنيه/كيلو

• الباذنجان العروس: 24.49 جنيه/كيلو

• الجزر: 13.77 جنيه (بعرش) / 19.82 جنيه للكيلو

• البطاطا: 14.36 جنيه/كيلو



أسعار الفاكهة اليوم:

• البرتقال: 11.14 جنيه/كيلو

• الجريب فروت: 29.17 جنيه/كيلو

• الكيوي (الواحدة): 9.87 جنيه

• الكنتالوب: 24.16 جنيه/كيلو

• الموز البلدي: 31.1 جنيه/كيلو

• الموز المغربي: 35.21 جنيه/كيلو

• النبق: 44.72 جنيه/كيلو

• العنب المستورد: 92.86 جنيه/كيلو

• التفاح المحلي: 57.32 جنيه/كيلو

• التفاح الجولدن: 81.3 جنيه/كيلو

• الخوخ: 56.67 جنيه/كيلو

• الموز المستورد: 40.46 جنيه/كيلو

• الأناناس: 119.43 جنيه

• جوز الهند: 60.61 جنيه