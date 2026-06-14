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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تعلق على صدور حكم تعويض لصالح راكبين بسبب إلغاء رحلاتها

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت مصر للطيران، أنه بالإشارة إلي ما تم تداوله في إحدي المواقع الإخبارية بشأن نشر خبر  بعنوان "محكمة القاهرة الاقتصادية تلزم شركة مصر للطيران بسداد تعويض راكبين بسبب إلغاء رحلة من إسطنبول إلى القاهرة وعدم إخطارهما بالتعديل الذي طرأ على موعد السفر".

أوضحت شركة مصر للطيران، أن الخبر قد  أغفل فى مضمونه صدور حكم لصالح مصر للطيران في الدعوى الفرعية لهذا النزاع القضائي، والذي بمقتضاه ثبت قيام شركة مصر للطيران باتباع كافة الاجراءات المقررة دوليا بشأن تعديل مواعيد الرحلات، حيث قامت بإرسال الإخطارات اللازمة إلى شركة السياحة مصدرة التذكرة للراكبين، والتي لم تقم بدورها  باخطارهم بتعديل موعد الرحلة.

هذا وتؤكد شركة مصر للطيران إلتزامها الكامل بحقوق عملائها، كما تحرص على انتظام مواعيد الرحلات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تتضمن إخطار الركاب  عند تعديل مواعيد الرحلات لأي سبب.

كما تهيب مصر للطيران بالمواقع  الإلكترونية الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي ضرورة تحرى الدقة عند نشر أى أخبار عن الشركة الوطنية مصر للطيران، وتشدد على ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة والمصادر الرسمية بالشركة للتحقق من الأخبار قبل نشرها، لما قد يترتب على إغفال ذلك نشر أخبار مقتضبة أو غير صحيحة، مما قد يؤدي إلى إثارة الشائعات والإضرار باسم وسمعه الناقل  الوطني لجمهورية مصر العربية.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران وزارة الطيران

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