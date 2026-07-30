قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للحاصلين على الشهادة الثانوية.. طريقة التقديم فى كلية الشرطة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي 30 يوليو 2026
دعاء سورة الواقعة للرزق الواسع وسداد الديون
«ذروتها السبت والأحد».. الأرصاد تحذر من موجة حارة حتى الأسبوع الأول من أغسطس
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ موجة كثيفة من الضربات ضد إيران ردًا على استهداف قواتها
إصابة ضابطي شرطة إثر تصادم ملاكي مع سيارة شرطة بجمصة
ليفربول يكرم محمد صلاح بوضع قميصه في مقر ملعبه التاريخي
هل يجوز عدم إخراج الزكاة على الذهب الزينة؟.. دار الإفتاء توضح الحكم
موجة حر غير مسبوقة.. إجلاء آلاف السكان مع اتساع حرائق الغابات في فرنسا
مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟
بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات وحالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باللمسة الذهبية.. ابن الغربية يعيد الفراعنة إلى منصات التتويج بعد 75 عامًا

ابن محافظة الغربية
ابن محافظة الغربية
الغربية أحمد علي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن ما حققه البطل محمد السيد، ابن محافظة الغربية، وزملاؤه بمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، يُعد إنجازًا رياضيًا وطنيًا يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بعدما نجح المنتخب في التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات الفرق ببطولة العالم، وإعادة مصر إلى منصات التتويج العالمية في هذه المنافسة للمرة الأولى منذ 75 عامًا.

توجيهات محافظ الغربية 

وقدم محافظ الغربية خالص التهنئة للبطل محمد السيد، ابن المحافظة، ولزملائه أبطال المنتخب الوطني: يوسف شامل، ومحمود محسن، ومحمود السيد، مشيدًا بالأداء المشرف والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال البطولة، والتي تُوجت بفوز مستحق على منتخب إسرائيل، في مباراة أكدت قدرة أبطال مصر على المنافسة وتحقيق الإنجازات في أكبر المحافل الدولية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإنجاز يؤكد امتلاك مصر جيلًا واعدًا من الرياضيين القادرين على رفع اسم الوطن عاليًا، لافتًا إلى أن محافظة الغربية تفخر بما يقدمه أبناؤها من نماذج ناجحة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي، بما يعكس حجم الجهد المبذول في إعداد الأبطال وصقل مواهبهم.

دعم ابطال منتخب مصر 

واختتم محافظ الغربية تهنئته بالتأكيد على أن هذه النتائج المتميزة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرة النجاح، متمنيًا دوام التوفيق لأبطال المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع راية مصر في مختلف البطولات القارية والعالمية، وتُسعد الجماهير المصرية.

اخبار محافظة الغربية ابطال مصر محمد السيد ابن محافظة الغربية تحيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي

مجلس الوزراء

«العمل عن بُعد مستمر».. قرار مرتقب لمجلس الوزراء بشأن العمل أون لاين في أغسطس 2026

ريم

قلبي محروق على بنتي.. والدة طالبة البحيرة تكشف مفاجآت بعد حصول نجلتها على 15% بالثانوية العامة

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

مصاريف الجامعات الاهلية2026

الطب والهندسة من 150 ألفا.. مصاريف الجامعات الأهلية 2026

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم

وزير الأوقاف السابق

وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة فيديو الإمام أمام نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يهزم ألانيا سبور بثنائية نظيفة في ثاني وديات معسكر تركيا

اتحاد الكرة

رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر مركز التنمية الشبابية بالعبور بعدم أحقية المشاركة في القسم الرابع

منتخب مصر للسلاح

رئيس الأولمبية يهنئ منتخب مصر بعد برونزية بطولة العالم لسيف المبارزة

بالصور

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

روبي تثير الجدل فى آخر جلسة تصوير تخضع لها

روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها

رغم استمرار المبيعات.. تباطؤ نمو السيارات الكهربائية عالميا خلال النصف الأول من 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

غياب السائق يغير سلوك الركاب.. تقارير ترصد فوضى داخل سيارات الأجرة ذاتية القيادة

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

فيديو

كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري: أحضر لمسلسل «بيت بابا».. ولم أحسم وجودي في رمضان 2027 |فيديو

عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: شهيرة تتمنى العودة بعمل يليق بتاريخها.. وأراهن على نجاح «تروما» |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد