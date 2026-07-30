باللمسة الذهبية.. ابن الغربية يعيد الفراعنة إلى منصات التتويج بعد 75 عامًا

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن ما حققه البطل محمد السيد، ابن محافظة الغربية، وزملاؤه بمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، يُعد إنجازًا رياضيًا وطنيًا يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بعدما نجح المنتخب في التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات الفرق ببطولة العالم، وإعادة مصر إلى منصات التتويج العالمية في هذه المنافسة للمرة الأولى منذ 75 عامًا.

توجيهات محافظ الغربية

وقدم محافظ الغربية خالص التهنئة للبطل محمد السيد، ابن المحافظة، ولزملائه أبطال المنتخب الوطني: يوسف شامل، ومحمود محسن، ومحمود السيد، مشيدًا بالأداء المشرف والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال البطولة، والتي تُوجت بفوز مستحق على منتخب إسرائيل، في مباراة أكدت قدرة أبطال مصر على المنافسة وتحقيق الإنجازات في أكبر المحافل الدولية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإنجاز يؤكد امتلاك مصر جيلًا واعدًا من الرياضيين القادرين على رفع اسم الوطن عاليًا، لافتًا إلى أن محافظة الغربية تفخر بما يقدمه أبناؤها من نماذج ناجحة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي، بما يعكس حجم الجهد المبذول في إعداد الأبطال وصقل مواهبهم.

دعم ابطال منتخب مصر

واختتم محافظ الغربية تهنئته بالتأكيد على أن هذه النتائج المتميزة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرة النجاح، متمنيًا دوام التوفيق لأبطال المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع راية مصر في مختلف البطولات القارية والعالمية، وتُسعد الجماهير المصرية.