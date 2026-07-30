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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق مبادرة «يوم في حياة كل قرية» بمركز مشتول السوق بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

ثمن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الجهود المبذولة لتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين ضمن مبادرة «يوم في حياة كل قرية» والتي انطلق امس بالوحدة المحلية بنبتيت، التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق ، وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوي الخدمات داخل المراكز والمدن والاحياء و القري والعزب بالمحافظة بمختلف القطاعات الخدمية.

وقام  اللواء أ.ح محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة مشتول السوق ، بإطلاق فعاليات مبادرة «يوم في حياة كل قرية»  امس بنطاق الوحدة المحلية بنبتيت، والتي شهدت فعالياتها تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين،لافتاً أنه سيتم تعميم المبادرة تباعاً لتشمل باقي الوحدات المحلية بالمركز على ان يتم تنفيذها أسبوعياً.

وأشار إلى أنه في القطاع الصحي  تواجد العيادة المتنقلة التابعة للإدارة الصحية وتم زيارة الوحدة الصحية ومتابعة سير العمل ، وتقديم الخدمات الطبية والكشف على المواطنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

وفي قطاع التموين تم توفير وتوزيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وفي الطب البيطري تقديم الخدمات البيطرية للمواطنين، والكشف على الحيوانات، وصرف العلاج بالمجان، مع تقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

أكد المحافظ على أهمية هذه المبادرات في تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف القرى، مشدداً على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالبهم، والحرص المستمر على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

الشرقية محافظ الشرقية يوم في حياة كل قرية ومدينة مشتول السوق

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