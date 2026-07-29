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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعدام لمتهم أنهي حياة زوجته بسبب خلافات أسرية في الشرقية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة زوج بالإعدام، بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا إثر خلافات أسرية بينهما بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي، وأمانة سر محمد شومان.

وتعود تفاصيل القضية رقم 10570 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة أبو كبير، والمقيدة برقم 888 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى يوم 28 مايو 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم عصام م. س. ب، 45 عامًا، والمقيم بقرية جزيرة فاضل التابعة لدائرة مركز أبو كبير، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها عواطف جمعة سلامة محمد.

وكشفت التحريات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من زوجته على خلفية خلافات سابقة بينهما، وأعد سلاحا أبيض "سكينا" لتنفيذ جريمته وعقب نشوب مشادة كلامية بينهما، استل السكين وسدد إليها عدة طعنات نافذة في منطقتي الصدر والبطن، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أقر أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة عمدًا، مدعيًا أن الشكوك كانت تراوده تجاه سلوك زوجته، إلى جانب خلافات بينهما بسبب رفضها منحه ما وصفه بحقوقه الشرعية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة حبسه وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة زوج بالإعدام الشرقية بمحافظة الشرقية

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