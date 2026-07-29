فحص 605 مواطنين وصرف العلاج في قافلة علاجية للهلال الأحمر بـ "بحر البقر" بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع نطاق الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير رعاية صحية متكاملة لجميع الفئات، ولا سيما بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري كشريك فاعل في دعم المنظومة الصحية، من خلال تنفيذ القوافل الطبية المجانية والوصول بالخدمات العلاجية والوقائية إلى المواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة العلاجية التي نفذها الهلال الأحمر المصري أمس بمدرسة دار السلام بقرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، شملت (٤) تخصصات طبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات القافلة بلغ (٦٠٥) مواطن، بالإضافة إلى صرف الأدوية ، وتقديم خدمات الدعم النفسي والإجتماعي، وخدمات التغذية والتوعية الصحية.