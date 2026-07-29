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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المملكة المتحدة قلقة حيال عدم الاستقرار في الضفة الغربية والقدس الشرقية

المملكة المتحدة قلقة حيال عدم الاستقرار في الضفة الغربية والقدس الشرقية
المملكة المتحدة قلقة حيال عدم الاستقرار في الضفة الغربية والقدس الشرقية
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

 أعربت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء استمرار الوضع غير المستقر في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة السفيرة كيت فوستر، القائمة بالأعمال البريطانية لدى الأمم المتحدة، في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأكدت فوستر الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، حيث لا يزال المدنيون يعانون من ظروف مروعة محاطين بمياه الصرف الصحي والأنقاض.

وشددت على ضرورة وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأشارت فوستر إلى أن ذلك يشمل فتح المزيد من المعابر إلى غزة، وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستخدام المزدوج، والسماح بدخول مواد الإغاثة الأساسية والمنقذة للحياة.

كما شددت على ضرورة أن تتمكن الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، والمنظمات غير الحكومية من العمل بأمان وعلى نطاق واسع حتى تتمكن من المساعدة في تخفيف المعاناة.

وقالت السفيرة البريطانية إن الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا يزال مقلقا للغاية. وحثت الحكومة الإسرائيلية على ضبط النفس، ودعم الاستقرار والقانون الدولي، وضمان المساءلة عن الجرائم.

وأضافت: "يجب علينا الآن استئناف العمل على جميع المسارات وتحقيق تغيير إيجابي على أرض الواقع.. هذا هو السبيل الوحيد نحو مستقبل قائم على حل الدولتين، يحقق السلام والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

المملكة المتحدة استمرار الوضع غير المستقر في الضفة الغربية السفيرة كيت فوستر القائمة بالأعمال البريطانية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي

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