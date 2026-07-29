ضبط 15 مخبزًا بالبحيرة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية بمراكز النوبارية وأبو المطامير، أسفرت عن ضبط 15 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتكليفات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية وحماية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وتمكنت إدارة تموين النوبارية، تحت إشراف حسني مبارك مدير الإدارة، وعضوية عصام القاضي رئيس الرقابة، وعبدالسلام حامد المفتش الأول، من ضبط 7 مخالفات تمثلت في تحرير 6 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بعجز تراوح بين 9 و15 جرامًا في الرغيف الواحد، بالإضافة إلى تحرير مخالفة واحدة لعدم نظافة المخبز.

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين أبو المطامير حملة مماثلة تنفيذًا لتعليمات عبدالخالق شوشة، رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، وبقيادة عبدالمنعم رضوان، مدير الإدارة، وإشراف حسن زايد، رئيس الرقابة، وبعضوية محمد الطحاوي، المفتش بالإدارة، وأسفرت عن ضبط 8 مخالفات.

شملت تحرير 5 محاضر إثبات حالة لمخابز أنتجت خبزًا ناقص الوزن، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر واحد لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وقد تم تحرير كافة المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة حيالها، والعرض على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.