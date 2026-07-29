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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 13 حالات تعدي بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أوالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة " الضرب بيد من حديد " ضد كل من يحاول إرتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حملاتها لرصد وإزالة في المهد لكافة التعديات المخالفة وفرض سيادة القانون ، حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد.

وأشار إلى أن المجهودات في مركز الزقازيق أسفرت إزالة سقف مخالف على مساحة ١٠٠ متراً بنطاق عزبة السوبكي بالزقازيق، حيث تمت الإزالة كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.

وفي مركز بلبيس تم ازالة ٢ حالة تعدي مخالف بنطاق الوحدة المحلية بانشاص الرمل على مساحة اجمالية ٦٠ متراً تمثلت فى : الاولى عبارة عن ازاله سور من الدبش الأبيض على مساحة ٣٠ متراً طولى بنطاق عزبة تل الجراد، والثانية عبارة عن ازالة مبنى من الدبش الأبيض على مساحة ٣٠ متراً بنطاق قريه أنشاص الرمل وازاله ٤ اسوار من الدبش الابيض على مساحة اجمالية ٤٠٠ متراً طولى بنطاق جمعية المهندسين العرب التابعة للوحدة المحلية الزوامل وإزالة مبني من الدبش الأبيض علي مساحة ١٠٠ متراً بنطاق الوحده المحلية كفر ايوب سليمان وإزالة عدد ٣ اسوار بنطاق الوحدة المحلية بغيتة على مساحة إجمالية ١٣٧ متراً ، الاولي و الثانية عبارة عن ٢ سور من الدبش الأبيض على مساحة ٣٧ متراً بمحيط الروضة الغربية و الثالثة عبارة عن سور من الدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متراً بمحيط جمعية العدلية وفك و ازالة فك شدة خشبية لغرفتين بالدور الثالث علوى بمسطح ٣٠ متراً بسعدون ببندر بلبيس، حيث تمت الإزالات كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس المركز.

شدد محافظ الشرقية على إستمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.

الشرقية محافظ الشرقية المراكز والمدن الإستعداد القصوى الأراضي الزراعية

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