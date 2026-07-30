أخبارأسوان.. مهرجان للتسوق وأنشطة شبابية وحملات تموينية وإزالة للتعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 29/7/2026 احداث متنوعة.

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وفد مؤسسة "سيدايل" الإسبانية برئاسة أيرينا مارتينيز ، وبحضور سارة الهوارى ممثلة المؤسسة، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك فى عدد من المجالات التنموية والثقافية والسياحية بالمحافظة.

https://www.elbalad.news/7055518

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن إنطلاق فعاليات "مهرجان التسوق الأول" الذى ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على مستوى المحافظة، وذلك خلال الفترة من 30 يوليو الجارى وحتى 4 أغسطس المقبل، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية ، على أن يتم بدء البيع بالأسعار المخفضة من 31 يوليو الجارى .

https://www.elbalad.news/7055505

واصل حى الصداقة الجديدة بأسوان جهوده فى رصد وإزالة أى مخالفات فى مهدها حيث نفذ الحى برئاسة محمد صلاح إزالة فورية لحالتى تعدى بمنطقة خلف المول الثانى بإجمالى مساحة 220 م2.

https://www.elbalad.news/writer/5888

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة ومناقشة آخر الاستعدادات لإطلاق المبادرة الرائدة "منابر الشباب"، التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفريق عمل المبادرة .

https://www.elbalad.news/7055523

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان جهودها وأنشطتها المتنوعة بتكليفات من جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة داخل الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية .

https://www.elbalad.news/7055482

جهود متنوعة



واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملاتها الميدانية من خلال حى غرب المدينة، للارتقاء بالمظهر الحضارى وإعادة الانضباط بالشوارع والميادين .

رفع تراكمات الخردة والمخلفات

وفى هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بحى غرب المدينة برفع تراكمات الخردة والمخلفات من شارع نادى بيه خلف جمعية الشيخ صالح، بما يسهم فى تحسين البيئة المحيطة، والحفاظ على المظهر الجمالى، وتيسير حركة المواطنين.

https://www.elbalad.news/7055656

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خالص التهانى القلبية لأبنائه الطلاب والطالبات الذين إنضموا إلى قائمة أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026، وذلك عقب إعلان لجنة التظلمات نتائج الفحص وإعادة رصد الدرجات، ليضافوا إلى لوحة الشرف للأوائل بالمحافظة .

https://www.elbalad.news/7055654

واصلت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن وكيل وزارة التموين بأسوان تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة؛ للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، والتصدى لكافة صور التلاعب والاحتكار والسوق السوداء.

https://www.elbalad.news/7055658