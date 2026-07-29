محافظ أسوان يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية بعد إعلان نتائج التظلمات

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خالص التهانى القلبية لأبنائه الطلاب والطالبات الذين إنضموا إلى قائمة أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026، وذلك عقب إعلان لجنة التظلمات نتائج الفحص وإعادة رصد الدرجات، ليضافوا إلى لوحة الشرف للأوائل بالمحافظة .

ويأتى ذلك فى إطار حرصه على دعم المتفوقين وتشجيع التميز العلمى، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإستثمار فى الإنسان وبناء أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية .

تهنئة للطلاب وأولياء الأمور

وفى هذا الإطار، أعرب المحافظ عن بالغ سعادته بما حققه الطلاب من تفوق مستحق، موجهاً التهنئة لهم ولأسرهم وأولياء أمورهم الذين كان لهم الدور الأكبر فى دعمهم وتشجيعهم، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة الاجتهاد والمثابرة والتعاون بين الأسرة والمدرسة، وأن التفوق يمثل بداية طريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً .

رسالة تحفيزية من المحافظ

وأكد المهندس عمرو لاشين أن أبناء أسوان يثبتون يوماً بعد آخر قدرتهم على تحقيق النجاحات فى مختلف المجالات، داعياً الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد والمحافظة على تفوقهم العلمى، وعدم التوقف عند هذا الإنجاز، باعتباره خطوة أولى نحو تحقيق طموحات أكبر، والمساهمة فى بناء الوطن وخدمة المجتمع .

الإستثمار فى العقول وبناء المستقبل



وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى اهتماماً كبيراً بملف التعليم وصناعة الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن محافظة أسوان تضع دعم المتفوقين ورعاية الموهوبين فى مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بأن الشباب هم الثروة الحقيقية وصناع المستقبل .

رسالة تقدير للمنظومة التعليمية

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على العملية التعليمية، من قيادات مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية، ومديرى المدارس، والمعلمين، لما بذلوه من جهود مخلصة طوال العام الدراسى، ساهمت فى توفير المناخ الملائم لتحقيق هذا المستوى المشرف من التفوق والتميز.



تؤكد محافظة أسوان إستمرار اهتمامها برعاية المتفوقين وتحفيز الطلاب على التميز والإبداع، إنطلاقاً من إيمانها بأن الإستثمار فى التعليم وبناء الإنسان هو الطريق نحو مستقبل أفضل، وبما يتواكب مع رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 لإعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية وصناعة مستقبل الجمهورية الجديدة.