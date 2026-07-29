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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يبحث مع وفد مؤسسة سيدايل تعزيز التعاون في مجالات التنمية والسياحة والثقافة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح
نتيجة الثانوية العامة 2026

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وفد مؤسسة "سيدايل" الإسبانية برئاسة أيرينا مارتينيز ، وبحضور سارة الهوارى ممثلة المؤسسة، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك فى عدد من المجالات التنموية والثقافية والسياحية بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الشراكات الدولية ودعم جهود التنمية المستدامة، وستمراراً لجهود محافظة أسوان فى توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية.

بحث مجالات التعاون التنموى

وفى هذا الإطار، شهد اللقاء مناقشة مجموعة من المقترحات والمبادرات الهادفة إلى دعم جهود التنمية المحلية، وتنويع المنتج السياحى، وتعظيم الاستفادة من المقومات البيئية والثقافية التى تتمتع بها محافظة أسوان، بما يشمل تنمية السياحة البيئية، وسياحة مراقبة الطيور، ودعم الحرف التراثية والمشغولات اليدوية، وتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب الترويج للهوية البصرية للمحافظة.

دعم الثقافة والهوية التراثية

كما تناول اللقاء فرص التعاون فى تنظيم الفعاليات والمهرجانات الثقافية، ودعم المبادرات المجتمعية والشبابية، وتطوير اللوحات التعريفية بالمواقع الأثرية والتراثية، بالإضافة إلى بحث آليات تسويق المنتجات الحرفية وربطها بالقطاعين السياحى والفندقى بما يسهم فى الحفاظ على التراث المحلى وتعزيز قيمته الإقتصادية.

تعزيز الشراكات الدولية


وأكد المهندس عمرو لاشين حرص المحافظة على تنويع الأنشطة الإقتصادية والسياحية، والإستفادة المثلى من المقومات الطبيعية والثقافية التى تزخر بها أسوان، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية والتنظيمية المنظمة لكافة المبادرات ، والعمل من خلال قنوات التعاون المؤسسية الرسمية بما يحقق أفضل النتائج لخدمة المجتمع المحل.

تبادل الخبرات ودعم التنمية المستدامة

وأشار المحافظ إلى ما تستضيفه أسوان من فعاليات دولية وإقليمية فى مختلف المجالات، مؤكداً أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً للتعاون الدولى وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز مكانة أسوان على خريطة السياحة والثقافة والإستثمار .

مواصلة التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على إستمرار التنسيق ودراسة فرص التعاون المقترحة فى عدد من القطاعات ذات الأولوية، ووضع آليات للتنفيذ بما يسهم فى دعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية والثقافية بمحافظة أسوان، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والشراكات الدولية.

تؤكد هذه اللقاءات حرص محافظة أسوان على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الدولية، واستقطاب المبادرات التنموية التى تسهم فى دعم الاقتصاد المحلى، وتعزيز القطاع السياحى والثقافى، وتمكين المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، ورؤية أسوان 2040 نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.

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