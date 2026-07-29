تحرير 5 محاضر تموينية لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز في أسوان

واصلت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن وكيل وزارة التموين بأسوان تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة؛ للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، والتصدى لكافة صور التلاعب والاحتكار والسوق السوداء.

جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وإحكام السيطرة على تداول المواد البترولية والسلع الاستراتيجية المدعمة.

تشديد الرقابة على المواد البترولية

وفي هذا الإطار، كثفت إدارة الرقابة التجارية بالمديرية حملاتها الميدانية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز المنزلية والتجارية؛ للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، ومنع أي ممارسات غير مشروعة تستهدف التلاعب بالمواد البترولية أو الإضرار بحقوق المواطنين.



تحرير 5 محاضر للمخالفين



وأسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 5 محاضر تموينية تنوعت ما بين مخالفات جسيمة وإدارية شملت:

تحرير 3 محاضر جنح لتجميع والتصرف فى كمية من المواد البترولية بإجمالى 25 ألفاً و479 لتراً من السولار بالمخالفة للقوانين المنظمة.

تحرير محضر جنحة لإدارة نشاط بدون ترخيص.

تحرير محضر جنحة لمخالفة التعليمات والقرارات التموينية الصادرة.

مواجهة الاحتكار والسوق السوداء

يتم تكيثف الحملات الرقابية بشكل يومى مستمر تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار والتلاعب بالسلع الاستراتيجية والمواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظاً على الدعم الموجه للمواطنين.

وتؤكد هذه الحملات استمرار جهود محافظة أسوان ومديرية التموين في إحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وحماية الدعم المقدم من الدولة، والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب أو الاحتكار، بما يضمن توافر السلع الاستراتيجية والمواد البترولية للمواطنين، وتحقيق الانضباط في الأسواق.