قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يفوز على ألانيا سبور التركي بهدفين ودِّيا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026
ليست سلعة.. بلاتر يفتح النار على مشروع الفيفا
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع ويتكوف جهود خفض التصعيد في المنطقة
نبيل فهمي: الاعتداءات المتكررة على السعودية والأردن تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول
الجيش الإسرائيلي يقصف مسجداً في غزة بذريعة تخزين السلاح فيه
بعد تحرك البرلمان.. القانون يواجه بائعي السلع المغشوشة بعقوبات رادعة
كونكاكاف يفتح النار على الفيفا بسبب خطة إنفانتينو الاستثمارية
أسعار السجائر في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. آخر تحديث
القبض على طرفى مشاجرة في القاهرة
«شراكة مع القطاع الخاص للترفيق».. 5 قرارات عاجلة من مدبولي لتوفير الأراضي الصناعية
وزير الخارجية يؤكد لويتكوف رفض مصر استهداف دول الخليج والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق مهرجان "التسوق الأول" لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن إنطلاق فعاليات "مهرجان التسوق الأول" الذى ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على مستوى المحافظة، وذلك خلال الفترة من 30 يوليو الجارى وحتى 4 أغسطس المقبل، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية ، على أن يتم بدء البيع بالأسعار المخفضة من 31 يوليو الجارى  .

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المكثفة لمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

تخفيف الأعباء المعيشية وضبط الأسواق
وأكد المهندس عمرو لاشين أن تنظيم المهرجان يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لدعم المواطنين، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن المهرجان يقام تحت شعار "أعلى جودة بأفضل سعر"، ويضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الإستهلاكية التى تحتاجها الأسر الأسوانية، بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن مثيلاتها فى الأسواق  .

شكر لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
وقدم محافظ أسوان شكره وتقديره لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على تنظيم هذا المهرجان الكبير، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الدور الوطنى للجهاز فى دعم جهود الدولة لتوفير المنتجات الغذائية بجودة مرتفعة وأسعار عادلة، بما يسهم فى تعزيز شبكات الحماية الإجتماعية وتلبية إحتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات .

عروض تفاعلية وجوائز لخدمة المواطنين


وأوضح المهندس عمرو لاشين أن المهرجان لن يقتصر على توفير السلع الغذائية والإستهلاكية فقط، بل سيشهد أيضاً تنظيم عروض تفاعلية مميزة، وسحوبات على جوائز وقسائم شراء فورية للمترددين على المنافذ، بما يسهم فى إدخال البهجة على المواطنين وتشجيعهم على الإستفادة من المبادرة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم، وتذليل أى معوقات لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه .

منافذ موزعة إستراتيجياً بجميع مراكز ومدن المحافظة
وفى إطار تحقيق أكبر إستفادة ممكنة للمواطنين، تم توزيع منافذ المهرجان بشكل إستراتيجى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتسهيل الوصول إليها، حيث تشمل منفذ المحمودية بجوار حى قدرى عثمان ، ومنفذ سوق السيل، ومنفذ المزلقان بمركز دراو ، والمنافذ المتحركة بمركز نصر النوبة، ومنفذ سوق كوم أمبو ، ومنفذ الرديسية بجوار السجل المدنى ، ومنفذ الحصايا ، ومنفذ السكر بمركز إدفو ، بالإضافة إلى إقامة فعاليات المهرجان داخل منافذ "سوبر توفير" التابعة لجهاز مستقبل مصر بمختلف المراكز والمدن  .


يأتى تنظيم "مهرجان التسوق الأول" فى إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بجودة عالية وأسعار مخفضة ، مع التوسع فى المنافذ وتقديم خدمات متنوعة بما يعزز إستقرار الأسواق، ويدعم منظومة الحماية الاجتماعية ، ويحقق أكبر إستفادة للأسر الأسوانية .

أسوان محافظة اسوان أخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

عياد رزق

عياد رزق: الرئيس السيسي حريص على تعزيز الشراكات الأفريقية وتحقيق التنمية بالقارة

النائب سامي نصر الله

صناعة البرلمان: التحول الرقمي في القطاع الصناعي يعزز الاستثمار ويقود الصناعة المصرية نحو آفاق أكثر تنافسية

مصطفى كشر

برلماني: المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين نقلة نوعية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

بالصور

صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة

الدولار والريال السعودي بكام؟.. أسعار العملات الآن

أسعار العملات
أسعار العملات
أسعار العملات

الأسود ملك الألوان.. بشرى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد