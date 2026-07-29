انطلاق مهرجان "التسوق الأول" لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بأسوان

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن إنطلاق فعاليات "مهرجان التسوق الأول" الذى ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على مستوى المحافظة، وذلك خلال الفترة من 30 يوليو الجارى وحتى 4 أغسطس المقبل، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية ، على أن يتم بدء البيع بالأسعار المخفضة من 31 يوليو الجارى .

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المكثفة لمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

تخفيف الأعباء المعيشية وضبط الأسواق

وأكد المهندس عمرو لاشين أن تنظيم المهرجان يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لدعم المواطنين، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن المهرجان يقام تحت شعار "أعلى جودة بأفضل سعر"، ويضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الإستهلاكية التى تحتاجها الأسر الأسوانية، بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن مثيلاتها فى الأسواق .

شكر لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وقدم محافظ أسوان شكره وتقديره لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على تنظيم هذا المهرجان الكبير، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الدور الوطنى للجهاز فى دعم جهود الدولة لتوفير المنتجات الغذائية بجودة مرتفعة وأسعار عادلة، بما يسهم فى تعزيز شبكات الحماية الإجتماعية وتلبية إحتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات .

عروض تفاعلية وجوائز لخدمة المواطنين



وأوضح المهندس عمرو لاشين أن المهرجان لن يقتصر على توفير السلع الغذائية والإستهلاكية فقط، بل سيشهد أيضاً تنظيم عروض تفاعلية مميزة، وسحوبات على جوائز وقسائم شراء فورية للمترددين على المنافذ، بما يسهم فى إدخال البهجة على المواطنين وتشجيعهم على الإستفادة من المبادرة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم، وتذليل أى معوقات لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه .

منافذ موزعة إستراتيجياً بجميع مراكز ومدن المحافظة

وفى إطار تحقيق أكبر إستفادة ممكنة للمواطنين، تم توزيع منافذ المهرجان بشكل إستراتيجى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتسهيل الوصول إليها، حيث تشمل منفذ المحمودية بجوار حى قدرى عثمان ، ومنفذ سوق السيل، ومنفذ المزلقان بمركز دراو ، والمنافذ المتحركة بمركز نصر النوبة، ومنفذ سوق كوم أمبو ، ومنفذ الرديسية بجوار السجل المدنى ، ومنفذ الحصايا ، ومنفذ السكر بمركز إدفو ، بالإضافة إلى إقامة فعاليات المهرجان داخل منافذ "سوبر توفير" التابعة لجهاز مستقبل مصر بمختلف المراكز والمدن .



يأتى تنظيم "مهرجان التسوق الأول" فى إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بجودة عالية وأسعار مخفضة ، مع التوسع فى المنافذ وتقديم خدمات متنوعة بما يعزز إستقرار الأسواق، ويدعم منظومة الحماية الاجتماعية ، ويحقق أكبر إستفادة للأسر الأسوانية .