تعرف على نسبة النجاح في الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. استعلم من هذا الرابط

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2026/2025، ونتيجة البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، إضافة إلى نتائج «أبناؤنا في الخارج»، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالقطاع.

وبلغت نسبة نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 83.07% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات البالغ 262,841 طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 71.64% من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 207,109 طلاب وطالبات، وجاءت نتيجة البرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 96.2%.

نسبة نجاح الإبتدائية الأزهرية

وجاءت نتائج امتحانات «أبناء الأزهر في الخارج»، بنسبة نجاح بلغت 95.58% للشهادة الابتدائية، فيما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 95.8%.

وتقدم الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي أولى العملية التعليمية عناية فائقة، كما هنأ الطلاب الناجحين وأسرهم بهذه المناسبة، داعيًا إياهم إلى مواصلة التفوق والاجتهاد، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف سيظل داعمًا لأبنائه في مختلف المراحل التعليمية.

ووجَّه الشكر والتقدير إلى المعلمين والإداريين والعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية على ما بذلوه من جهود مخلصة، أسهمت في نجاح العام الدراسي وخروج الامتحانات بصورة تعكس مكانة الأزهر الشريف وريادته التعليمية.

ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرابط التالي من هنا