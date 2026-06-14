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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. الرابط وخطوات الاستعلام

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
قسم الخدمات

اعتمد قطاع المعاهد الأزهرية رسمياً نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، والمراجعة، ورصد الدرجات بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا. 

وأتاحت مشيخة الأزهر النتيجة إلكترونياً عبر بوابتها الرقمية للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبدالغني

​رابط الاستعلام السريع والمباشر

​وأعلن قطاع المعاهد أنه بإمكان الطلاب الآن الحصول على بيان الدرجات التفصيلي والمجموع الكلي فوراً من خلال الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، دون الحاجة للذهاب إلى المعاهد، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف للتوسع في الخدمات الرقمية ومواكبة التحول الرقمي في منظومة التعليم.

​خطوات الحصول على النتيجة خطوة بخطوة

و​لضمان الوصول السريع للنتيجة دون مواجهة مشاكل في الضغط على الموقع، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. ​الانتقال المباشر إلى الموقع الرسمي عبر الرابط: natiga.azhar.eg.
  2. ​الضغط على أيقونة "خدمات الأزهر الشريف".
  3. ​اختيار تبويب "نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية".
  4. ​تحديد المنطقة الأزهرية (المحافظة) التي أدى الطالب الامتحان بها.
  5. ​كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح في الخانة المخصصة.
  6. ​النقر على زر "بحث" أو "عرض النتيجة" لتظهر المجموع الكلي وتوزيع درجات المواد.
المعاهد الأزهرية

​الخريطة الكاملة لتوزيع درجات المواد والمجموع الكلي

و​يأتي المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني من 255 درجة. 

وجاء توزيع درجات المواد الأساسية المضافة للمجموع على النحو التالي:

المادة الدراسيةالدرجةالمادة الدراسيةالدرجة
أصول الدين50 درجةاللغة العربية50 درجة
القرآن الكريم30 درجةالرياضيات30 درجة
الفقه25 درجةاللغة الإنجليزية20 درجة
العلوم20 درجةالدراسات الاجتماعية20 درجة
الثقافة الإسلامية10 درجاتالمجموع الكلي255 درجة

  ويُذكر أن مواد (الحاسب الآلي، التربية الفنية، والمستوى الرفيع) هي مواد نجاح ورسوب فقط، ولا تُحتسب ضمن المجموع الكلي للطالب.

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2024

وفي سياق متصل، تقدمت قيادات قطاع المعاهد الأزهرية بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين، متمنين لهم دوام التوفيق في المرحلة الثانوية، كما أشارت المصادر إلى أن كشوف النتيجة الورقية ستكون متاحة بجميع المعاهد فور انتهاء الإجراءات الإدارية وتوزيعها على المناطق الأزهرية.

الغرفة المركزية للثانوية الأزهرية

وكانت أكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية انتظام سير امتحان مادة الفيزياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الذي أُجري اليوم ، وسط أجواء مستقرة ومنظمة داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الغرفة - في بيان اليوم - أن الامتحانات سارت بصورة طبيعية، حيث جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتنوعها بين الأسئلة المباشرة وتلك التي تقيس الفهم والتحليل.

وفي إطار المتابعة المستمرة لسير الامتحانات، تابع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، للاطمئنان على انتظام اللجان بمختلف المحافظات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وكيل المعاهد الأزهرية في الغربية

كما أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة ميدانية لمتابعة عدد من اللجان بمنطقة الشرقية الأزهرية، للوقوف على انتظام العمل داخل اللجان والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، فيما تابع الأستاذ عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث، أعمال الامتحانات من خلال المرور على عدد من اللجان بمنطقة القاهرة الأزهرية.

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