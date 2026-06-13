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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد قطعها لمدّة 16 ساعة.. موعد عودة المياه إلى الجيزة

المياه
المياه
قسم الخدمات

​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن جدول زمني محدد لقطع الخدمة عن منطقة الغنامية بقرية بشتيل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع البدء في أعمال تطهير موسعة لشبكات الصرف الصحي بالمنطقة بهدف رفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قطع المياه

​موعد قطع الخدمة وعودتها

و​وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، تأتي المواعيد على النحو التالي:

​بدء انقطاع المياه: الساعة الثانية عشرة مساء أمس الجمعة الموافق 12 يونيو 2026.

​موعد عودة الخدمة (ضخ المياه بشكل طبيعي): الساعة الرابعة عصر اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2026.

​إجمالي مدة الانقطاع: 16 ساعة متواصلة.

​المناطق المتأثرة بالانقطاع

و​تشمل خريطة المناطق المقطوع عنها المياه داخل منطقة الغنامية ببشتيل الشوارع التالية والمحاور المتفرعة منها:

  1. ​شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته
  2. ​شارع الأربعين
  3. ​شارع المسابك
قطع المياه

​حلول بديلة وطوارئ خلال فترة الانقطاع

و​أكدت شركة مياه الشرب بالجيزة أنها لن تترك المواطنين دون بدائل خلال الساعات الـ 16؛ حيث اتخذت الإجراءات التالية:

  • ​سيارات مياه مجانية: توفير سيارات محملة بمياه شرب نقية صالحة للشرب لتتواجد في الشوارع المتأثرة طوال فترة الانقطاع.
  • ​الخط الساخن للاستغاثات: يمكن للمواطنين طلب هذه السيارات أو تقديم الشكاوى عبر الاتصال بالرقم 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.

​تنويه هام للمواطنين

وأهابت الشركة بجميع المواطنين في هذه المناطق، فضلًا عن أصحاب المخابز، والمستشفيات، والمنشآت الخدمية والحيوية، بضرورة تدبير احتياجاتهم الكاملة من المياه وتخزين ما يكفيهم قبل حلول منتصف ليل الجمعة، وحتى عودة الضخ بانتظام عصر السبت.

قطع المياه

 فيديو توعوي للتعريف بخدمات سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وكان نشر المكتب الإعلامي للشركة القابضة فيديو توعويًا للتعريف بخدمات سيارات خدمة العملاء المتنقلة، والتي تمثل إحدى الآليات الحديثة التي تستهدف الوصول بالخدمة إلى المواطنين في أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى التوجه لمراكز خدمة العملاء.

وأوضح الفيديو أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم باقة متكاملة من الخدمات، تشمل التعاقد على إدخال العدادات، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، وسداد الفواتير والاستعلام عنها، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى ومتابعتها حتى الانتهاء من حلها، وذلك بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع مستوى رضا المواطنين.

وأكدت الشركة القابضة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تنتشر بعدد كبير من المحافظات من خلال الشركات التابعة، وفق خطط تشغيل تستهدف تغطية المناطق المختلفة وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة أو ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

تسهيل حصول كبار السن وذوي الهمم للخدمات

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتسهيل حصول كبار السن وذوي الهمم والمواطنين الذين يصعب عليهم الوصول إلى مراكز خدمة العملاء على الخدمات المختلفة، بما يعزز مفهوم العدالة في تقديم الخدمة ويرفع كفاءة التواصل المباشر مع المواطنين.

قطع المياه الجمعة المقبل

وأكدت الشركة القابضة أن التوسع في خدمات العملاء المتنقلة يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة خدمة العملاء والتحول الرقمي، بما يحقق رؤية الشركة في تقديم خدمات أقرب وأسرع وأسهل للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

مياه الشرب قطع المياه الجيزة مياه الجيزة انقطاع المياه

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