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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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المونديال في بيتك مجاناً.. كيف تشاهد افتتاح كأس العالم 2026 بدون اشتراك؟

كأس العالم
كأس العالم
قسم الخدمات

​تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نحو ملعب "أزتيكا" العريق في المكسيك، لمتابعة ضربة البداية للنسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم FIFA 2026. 

ومع زيادة أعباء الاشتراكات التلفزيونية المشفرة، يظل السؤال الشاغل لكل مشجع عربي: كيف يمكنني مشاهدة مباراة الافتتاح وحفل الانطلاق الباهر مجاناً وبأعلى جودة؟

ملعب كأس العالم 2026

ونقدم خطوات لضبط الأجهزة لمتابعة اللقاء الافتتاحي المرتقب بين المكسيك وجنوب إفريقيا دون دفع سنت واحد.

​الشاشات العربية المفتوحة.. "beIN Sports" تفي بالوعد

​كعادتها في البطولات الكبرى، وحرصاً على إشراك القاعدة الجماهيرية العريضة في المنطقة العربية، أعلنت شبكة قنوات "beIN SPORTS" (الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) عن بث مباراة الافتتاح وحفل الانطلاق عبر قنواتها المفتوحة (غير المشفرة) مجاناً.

و​يمكن للمشاهدين التقاط البث الفضائي عبر قمر نايل سات بكل سهولة من خلال الترددات التالية:

beIN Sports HD نايل سات 11054 أفقي (H) 27500

beIN SPORTS FTA 1 نايل سات 12188 أفقي (H) 27500

ويُنصح بإجراء بحث يدوي (Manual Scan) على أجهزة الاستقبال (الريسيفير) قبل المباراة بـ 24 ساعة لضمان ثبات الإشارة وتفادي أي تحديثات طارئة على الترددات.

كأس العالم 2026

البدائل الذكية: القنوات الأرضية والأقمار المجاورة

أما ​إذا كنت تبحث عن خيارات أخرى أو تعيش في مناطق يصعب فيها التقاط نايل سات، فهناك شبكات عالمية حكومية تنقل الحدث مجاناً عبر البث الأرضي أو الأقمار القريبة:

التلفزيون الجزائري الأرضي: عبر قناة (Programme National HD) على قمر نايل سات (تردد 11680 / أفقي)، والتي عادة ما تنقل الأحداث الافتتاحية الكبرى.

القمر التركي (Turksat): تنقل شبكة القنوات التركية الحكومية TRT Spors المباراة مجاناً وبجودة فائقة عبر التردد (11793 / عمودي).

الأقمار الأوروبية (Astra & Hotbird): لمن يمتلكون أطباقاً موجهة للأقمار الأوروبية، يمكنهم متابعة البث المجاني عبر القنوات الألمانية الشهيرة ZDF و Das Erste التي تنقل البطولة مجاناً لمواطنيها ويسهل التقاطها في شمال إفريقيا والشام.

​للمرة الأولى.. حلول البث الرقمي "عبر الإنترنت" مجاناً

و​لم يعد التلفزيون هو الخيار الوحيد؛ فإذا كنت تفضل المتابعة عبر هاتفك المحمول أو الشاشات الذكية (Smart TV)، هناك خيارات رسمية ومجانية هذا العام:

كأس العالم 2026

منصة Tubi الرقمية: أعلنت المنصة الشهيرة عن شراكة تتيح بث مباراة الافتتاح للمكسيك وجنوب إفريقيا بشكل قانوني ومجاني بالكامل عبر تطبيقها.

البث المباشر لـ beIN عبر يوتيوب: جرت العادة أن تقوم الشبكة القطرية بإتاحة البث الحي لحفل الافتتاح والمباراة الأولى عبر قناتها الرسمية على يوتيوب لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من الهواتف الذكية في الوطن العربي.

​خطوات سريعة لضمان سهرة كروية مثالية:

​قم بتحديث قائمة قنواتك الآن ولا تنتظر حتى الدقائق الأخيرة قبل المباراة لتجنب الضغط على الإرسال.

و​تأكد من جودة سلك الإشارة (LNB) إذا كنت تعتمد على البث الفضائي، أو جودة سرعة الإنترنت إذا كنت تعتمد على التطبيقات الذكية.

و​استعدوا لنسخة استثنائية من المونديال، واضبطوا ساعاتكم على توقيت الإثارة.. فالمتعة هذه المرة متاحة للجميع وبالمجان!

كأس العالم المونديال افتتاح كأس العالم المكسيك وجنوب إفريقيا إذاعة كأس العالم

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مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

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