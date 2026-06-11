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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بداية المونديال.. موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب المكسيك
منتخب المكسيك
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الخميس إلى المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين مع انطلاق المنافسات العالمية.

وتشهد نسخة عام 2026 حدثًا تاريخيًا، إذ تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، كما تستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في خطوة تعكس التوسع الكبير الذي تشهده البطولة الأهم على مستوى المنتخبات.

ويخوض المنتخب المكسيكي المباراة وسط دعم جماهيري هائل وعلى أرضه، حيث يحتضن ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية هذا الحدث المرتقب. ويأمل أصحاب الأرض في تحقيق انطلاقة قوية تمنحهم دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة، خاصة في ظل التطلعات الكبيرة من الجماهير المحلية.

في المقابل، يدخل منتخب جنوب أفريقيا المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد المنتخبات المرشحة للمنافسة على بطاقات التأهل من المجموعة.

ويسعى المنتخب الأفريقي إلى استغلال حماسه ورغبته في الظهور بصورة قوية خلال المباراة الأولى.

ويتواجد المنتخبان في مجموعة تضم أيضًا منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية، ما يزيد من أهمية حصد النقاط منذ الجولة الأولى، في ظل المنافسة القوية المتوقعة على التأهل إلى الدور التالي.

موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

تنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وسط متابعة جماهيرية واسعة من مختلف أنحاء العالم.

القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

يمكن متابعة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 عبر قناتي ماكس 1 وماكس 2 التابعتين لشبكة بي إن سبورتس، واللتين تنقلان أحداث اللقاء مباشرة مع تغطية خاصة تسبق صافرة البداية وتتواصل بعد نهاية المباراة لتحليل أبرز اللقطات والأحداث.

وتحظى المباراة باهتمام كبير باعتبارها البداية الرسمية لمنافسات كأس العالم 2026، والتي ينتظر أن تشهد العديد من المواجهات القوية والمثيرة خلال الأسابيع المقبلة.

كأس العالم منتخب المكسيك منتخب جنوب افريقيا اخبار الرياضة

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