ليلة المونديال.. جنوب إفريقيا: جاهزون للتحدي ونسعى لمفاجأة المكسيك

أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب المكسيك، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يعيشون حالة كبيرة من الحماس والتركيز قبل انطلاق المنافسات، وأن الجهاز الفني عمل خلال الفترة الماضية على تهيئة الفريق بالشكل الأمثل لهذه المباراة المهمة.

وأوضح بروس خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء أن بعثة المنتخب الجنوب أفريقي حظيت باستقبال مميز خلال فترة الإعداد، الأمر الذي ساعد اللاعبين على التأقلم سريعاً مع الظروف المختلفة، سواء من حيث الارتفاعات أو الأجواء المناخية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الحالة البدنية والذهنية للفريق قبل خوض المباراة الافتتاحية.

وأشار مدرب جنوب أفريقيا إلى أن اللعب على هذا الملعب يحمل قيمة خاصة للاعبين، مؤكداً أنه حرص على نقل أهمية الحدث وحجم البطولة إلى عناصر الفريق، حتى يدرك الجميع قيمة المشاركة في هذا المحفل العالمي وما يتطلبه من تركيز والتزام طوال دقائق المباراة.

وأضاف بروس أن الجهاز الفني يضع كامل اهتمامه حالياً على مواجهة المكسيك، حيث تم تخصيص الفترة الأخيرة لدراسة المنافس بشكل دقيق، من خلال تحليل أسلوب لعبه والتعرف على أبرز نقاط القوة التي يمتلكها، إلى جانب البحث عن الثغرات التي يمكن استغلالها لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وشدد المدرب على أن مثل هذه البطولات تتطلب امتلاك عناصر لديها خبرات متنوعة وقدرة على التعامل مع مستويات تنافسية مرتفعة، موضحاً أن وجود لاعبين خاضوا تجارب احترافية أو اعتادوا اللعب في مسابقات أكثر قوة يمنح المنتخب أفضلية إضافية في التعامل مع الضغوط والمباريات الكبرى.

واختتم بروس تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب جنوب أفريقيا يدرك صعوبة المهمة أمام المكسيك، لكنه في الوقت نفسه يثق في قدرات لاعبيه وإمكاناتهم، مشيراً إلى أن الفريق لا يدخل المباراة من أجل المشاركة فقط، بل يسعى لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تعكس حجم العمل الذي تم إنجازه خلال فترة الإعداد الماضية.