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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب المكسيك: نحترم جنوب أفريقيا وندخل البطولة بطموح كبير وروح العائلة

خافيير أجيري
خافيير أجيري
رباب الهواري

أكد خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك، أن فريقه يتعامل بمنتهى الجدية مع مواجهة جنوب أفريقيا، مشددًا على أن كرة القدم الحديثة لا تعترف بوجود منافس سهل، وأن جميع المنتخبات المشاركة تمتلك الطموح والرغبة في تحقيق نتائج إيجابية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أوضح أجيري أن منتخب جنوب أفريقيا يحظى باحترام كامل من جانب الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن المكسيك تدرك أهمية المباراة وقوة المنافس، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى فرض أسلوبها وتحقيق التفوق داخل أرض الملعب. وأضاف أن احترام الخصم لا يتعارض مع الثقة في قدرات فريقه، بل يمثل جزءًا أساسيًا من التحضير لأي مواجهة على هذا المستوى.

وتحدث المدرب المكسيكي عن مشاركته الحالية في البطولة، مشيرًا إلى أن هذه النسخة تحمل له مشاعر مختلفة مقارنة بالمشاركات السابقة، حيث يشعر بحماس كبير ورغبة قوية في المنافسة وتحقيق إنجاز مميز مع منتخب بلاده. كما أكد أن اللاعبين يشاركونه نفس الروح والطموح، وهو ما انعكس بوضوح خلال فترة الإعداد والاستعداد للمنافسات.

وكشف أجيري أنه حسم بالفعل اختياراته الخاصة بالتشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء، موضحًا أن الأمور التنظيمية والفنية تم الانتهاء منها، وأن الفريق أصبح جاهزًا لخوض التحدي المرتقب بأفضل صورة ممكنة.

كما أعرب عن سعادته الكبيرة بخوض هذه التجربة، مؤكدًا أن وجوده في هذا الحدث يمثل لحظة مميزة في مسيرته التدريبية. وأشار إلى أنه زار الملعب قبل المباراة وتخيل الأجواء التي سيعيشها اللاعبون والجماهير، وهو ما زاد من حماسه وترقبه لانطلاق اللقاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قوة الروابط داخل المنتخب المكسيكي، موضحًا أن الجميع يعمل بروح جماعية وأن العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني تتجاوز حدود العمل اليومي، حيث يشعر الجميع بأنهم أسرة واحدة تسعى لتحقيق هدف مشترك وإسعاد الجماهير المكسيكية خلال البطولة.

أجيرى منتخب المكسيك كأس العالم اخبار الرياضة

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