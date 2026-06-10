الكشف عن حكم مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وسيقود فينتشيتش المواجهة بمساعدة طاقم تحكيمي من الجنسية السلوفينية، يضم كلا من توماس كلانتشينيك وأندراس كوفاتشيتش كمساعدين، بينما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى السويسري ساندرو سغايرير.

موعد مباراة المغرب والبرازيل

ومن المنتظر أن تُجرى المباراة يوم السبت المقبل، بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت جرينيتش +1، في مواجهة قوية يطمح من خلالها “أسود الأطلس” لتحقيق انطلاقة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.