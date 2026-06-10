إنفانتينو: إيران وصلت إلى كأس العالم.. والفيفا يستثمر أمواله لخدمة كرة القدم حول العالم

أكد السويسري إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن كرة القدم تظل الوسيلة الأقوى لتوحيد الشعوب، مشيرًا إلى نجاح المنتخب الإيراني في التأهل إلى كأس العالم 2026 رغم التحديات المختلفة.



وقال إنفانتينو في تصريحات صحفية: "كما وعدت إيران من قبل بأنني مستعد للذهاب بالحافلة إلى طهران لإحضارهم إلى كأس العالم، ها هم اليوم يشاركون في البطولة، فهذه هي قوة كرة القدم التي تجمعنا جميعًا".



وتطرق رئيس فيفا إلى الجدل المثار بشأن ملف الحكم الصومالي، موضحًا أن الاتحاد الدولي بذل كل ما في وسعه لدعمه، لكنه شدد على أن بعض الأمور تخرج عن نطاق صلاحيات الفيفا.



وأضاف: "حاولنا بكل قوتنا من أجل الحكم الصومالي، لكن الأمر ليس بأيدينا بالكامل، فنحن لسنا حكومات ولا أباطرة".



وفي سياق آخر، شدد إنفانتينو على أن العوائد المالية التي يحققها الاتحاد الدولي يتم إعادة استثمارها بالكامل في تطوير اللعبة حول العالم، قائلًا: "كل دولار نكسبه اليوم يعود مجددًا إلى كرة القدم، وكل الأموال التي تصل إلينا نستثمرها في تطوير اللعبة".



وتابع: "من الذي يستثمر في دول مثل جنوب السودان أو سيراليون أو تيمور الشرقية؟ لا أحد يفعل ذلك سوى الفيفا، ونحن مستمرون في دعم كرة القدم من أجل العالم كله".



وعن أسعار تذاكر بطولة كأس العالم 2026، أوضح رئيس الاتحاد الدولي أن حجم الإقبال الجماهيري فاق كل التوقعات، مؤكدًا أن الطلب على التذاكر في النسخة الحالية تجاوز كل النسخ السابقة.



وقال إنفانتينو: "الطلب على التذاكر كان غير مسبوق، وبلغ عشرة أضعاف ما شهدناه في أي نسخة سابقة من كأس العالم"، مختتمًا حديثه بدعوة وسائل الإعلام والجماهير إلى التركيز على الجوانب الرياضية والفنية للبطولة، قائلًا: "أريد منكم التركيز على كرة القدم".