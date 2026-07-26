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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صحة المصريين خط أحمر.. الحبس والغرامة عقوبة غش حلويات المولد

حلوي المولد
حلوي المولد
حسن رضوان

تزامنا مع اقتراب المولد النبوي الشريف، يتساءل المواطنون عن عقوبات الغش في السلع والأغذية الفاسدة وخصوصا أن المولد النبوي الشريف بمثابة موسم للاحتفالات الأسرية وشراء حلوي المولد والعزومات وغيرها.

ويستعرض “صدى البلد”، عقوبة الغش في السلع والأغذية الفاسدة وفقًا للقانون فيما يلي:

عقوبة جريمة الغش والتدليس في السلع

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبة لمن يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ويعاقب مرتكب جريمة الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026


يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا بشأن الإجازة، مع إعلان الضوابط المنظمة لتطبيقها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب صدور قرار وزارة العمل الخاص بالعاملين في القطاع الخاص.
 

المولد النبوي المولد النبوي الشريف شراء حلوي المولد عقوبة الغش

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