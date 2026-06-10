كارانكا: لامين جمال متلهف بشدة لترك بصمة في كأس العالم



قال المدير الفني للمنتخب الإسباني، أيتور كارانكا، الأربعاء، إن النجم الشاب لامين جمال متلهف بشدة للعودة من الإصابة من أجل ترك بصمته في "كأس العالم الخاص به"

ولم يشارك جمال، لاعب برشلونة البالغ من العمر 18 عاماً، منذ تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية في 22 أبريل.

وقال مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه يأمل أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم أمام الرأس الأخضر الاثنين، رغم أنه من غير المرجح أن يبدأ أساسياً في المباراة المقامة في أتلانتا.

ونقل كارانكا عن اللاعب قوله: "من الواضح أن اللاعبين دائماً يريدون اللعب، واللاعب الذي نتحدث عنه يمكنكم تخيل مدى شوقه للعودة".

وأضاف: "إنها كأس العالم الخاص به، والجميع يريد مساعدة الفريق، لكن القرار النهائي بشأن الجاهزية وتوقيت العودة سيكون بيد لويس والجهاز الطبي".

ويواجه "لا روخا" أيضاً مخاوف تتعلق بإصابة كل من نيكو وليامس وفيكتور مونيوس، اللذين لم يسافرا مع الفريق إلى المكسيك لخوض المباراة الودية التي انتهت بالفوز على بيرو 3-1 الاثنين.

ويخوض بطل نسخة 2010 منافسات المجموعة الثامنة، إلى جانب السعودية والأوروغواي.