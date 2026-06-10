تسريب بيانات جوازات سفر لاعبي الأرجنتين نتيجة خطأ أمني

أفادت تقارير إعلامية أن خطأً أمنياً أدى إلى تسريب بيانات جوازات سفر جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني المشاركين في المباراة الودية التي أقيمت يوم الثلاثاء استعداداً لكأس العالم ضد أيسلندا، بمن فيهم ليونيل ميسي.



كان من المفترض أن تُخفى أرقام جوازات السفر، المدرجة في قائمة الفريق الرسمية، قبل نشرها لوسائل الإعلام والجمهور. إلا أنه في ملعب جوردان-هير بولاية ألاباما، تم تداولها دون أي تنقيح.

فوز الأرجنتين

فازت الأرجنتين بالمباراة بنتيجة 3-0 أمام أكثر من 88 ألف متفرج، حيث سجل ميسي هدفاً بعد دقيقتين فقط من دخوله بديلاً في الشوط الثاني، مُسجلاً بذلك عودته من إصابة في أوتار الركبة.

تعرض لاوتارو مارتينيز للعرقلة داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة بينية من ميسي.

سدد ميسي ركلة الجزاء بهدوء ليمنح فريقه التقدم 2-0، ليصبح بذلك أكبر هداف في تاريخ الأرجنتين بعمر 38 عامًا و11 شهرًا، متجاوزًا بذلك أنخيل لابرونا بشهرين، صاحب الرقم القياسي السابق منذ عام 1957. وستستهل الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة الجزائر ضمن المجموعة العاشرة يوم الثلاثاء.