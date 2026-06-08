رياض محرز: جاهزون لمواجهة الأرجنتين ولدينا ثقة كبيرة في المونديال

أكد رياض محرز قائد منتخب الجزائر، أن مواجهة منتخب الأرجنتين تمثل اختبارًا قويًا، مشيرًا إلى أن الفريق مستعد لخوض التحدي بثقة وطموح كبيرين خلال بطولة كأس العالم 2026.

وقال رياض محرز في تصريحات تلفزيونية:“الأرجنتين خصم قوي للغاية فهم أبطال العالم، لكننا جاهزون لهذه المواجهة بكل ثقة.”

وأضاف قائد المنتخب الجزائري أن الدعم الجماهيري يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين في البطولة، مؤكدًا أن الفريق يسعى للرد على هذا الدعم بنتائج إيجابية.

وتابع: “جماهيرنا دائمًا خلفنا، ويستيقظون في الثالثة صباحًا من أجلنا، وإن شاء الله سنسعدهم ونرد لهم الجميل.”

وتأتي تصريحات محرز في إطار استعدادات المنتخب الجزائري لخوض منافسات كأس العالم، وسط تطلعات لتقديم مشاركة قوية أمام كبار المنتخبات العالمية، وعلى رأسها حامل اللقب منتخب الأرجنتين.