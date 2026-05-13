بند مفاجئ في عقد محرز يفتح باب الرحيل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود بند خاص في عقد الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، قد يمنحه فرصة الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير، فإن عقد محرز مع الأهلي يتضمن بندًا يسمح بفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو 2026، مقابل دفع 15 مليون دولار فقط.

وأضافت التقارير، أن فسخ العقد خارج تلك الفترة سيُلزم الطرف الراغب في إنهاء التعاقد بدفع كامل القيمة المتبقية من العقد، والتي تُقدر بنحو 40 مليون دولار.

اهتمام تركي بضم محرز

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تزايد التكهنات حول مستقبل النجم الجزائري مع الأهلي، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، أبرزها فنربخشة التركي.

وكان محرز قد انضم إلى الأهلي السعودي في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي بعقد يمتد لـ4 مواسم، ونجح خلال الفترة الماضية في تقديم مستويات قوية بقميص "الراقي".

ويُعد الدولي الجزائري أحد أبرز العناصر المؤثرة داخل الفريق، بعدما ساهم في تتويج الأهلي بعدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس السوبر السعودي.