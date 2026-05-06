رياض محرز يقود هجوم أهلي جدة ضد الفتح في الدوري السعودي

أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، تشكيل فريقه الرسمي، المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام الفتح، في الدوري السعودي.

ويلتقي فريق أهلي جدة، لمواجهة نظيره الفتح، في مباراة مرتقبة، تقام بينهما، على ملعب ستاد الأمير عبد الله الفيصل، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – ريان حامد – روجر إيبانيز – زكريا هوساوي

خط الوسط: فالنتين أتانجانا – إنزو ميو – فرانك كيسييه

وفي الهجوم: إيفان توني – فراس البريكان – رياض محرز.