تفاصيل الكشف عن أول سيارة كهربائية من فيراري في تاريخها

أعلنت شركة فيراري عن إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها تحت اسم "لوتشه"، في خطوة تمثل تحول تاريخي للعلامة الإيطالية الشهيرة بسيارات الأداء العالي، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات التي اتجهت نحو المركبات الكهربائية مثل بورشه و لمبورجيني .

وتحمل السيارة الجديدة اسم "لوتشه"، والتي تعني "النور" باللغة العربية، وتأتي بمواصفات أداء قوية تعكس هوية فيراري الرياضية، حيث تتجاوز سرعتها القصوى 310 كيلومترات في الساعة، بينما تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 2.5 ثانية فقط.

كما تتمتع السيارة بمدى قيادة يزيد على 530 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وتعتمد على بطارية بسعة 122 كيلووات/ساعة، ما يمنحها قدرة كبيرة على المنافسة في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة عالية الأداء.

وتعد "لوتشه" أثقل سيارة أنتجتها فيراري على الإطلاق، إذ يبلغ وزنها نحو 2.26 طن، نتيجة الاعتماد على منظومة البطاريات الكهربائية والتقنيات الحديثة المستخدمة بها.

وتأتي السيارة أيضا بتصميم مختلف عن الطابع التقليدي لفيراري، إذ تعتبر ثاني طراز رباعي الأبواب في تاريخ الشركة، والأول الذي يوفر خمسة مقاعد، في تحول واضح عن فلسفة السيارات الرياضية الثنائية التي اشتهرت بها العلامة الإيطالية لعقود طويلة.

وقال جون إلكان، رئيس مجلس إدارة فيراري، إن الشركة تفتح فصل جديد في تاريخها من خلال تقديم رؤية مستقبلية تجمع بين الابتكار والحفاظ على هوية العلامة.

ويأتي الكشف عن السيارة الجديدة في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الكهربائية تباطؤ نسبي عالميا، مع تراجع وتيرة التخلي عن محركات الاحتراق الداخلي بسبب انخفاض الطلب مقارنة بالتوقعات السابقة.

وكانت فيراري قد أعلنت العام الماضي أنها تستهدف أن تمثل السيارات الكهربائية نحو 20% من إجمالي إنتاجها بحلول عام 2030، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى وصول النسبة إلى 40%.