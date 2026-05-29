قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخزانة الأمريكي : الولايات المتحدة صادرت أصولاً إيرانية مشفرة بمليار دولار
تنسيق 2026 .. قدم الآن في الجامعات الأهلية
برلمانية تطالب بخطة حاسمة لمواجهة الغش الإلكتروني في الثانوية العامة
بالتفصيل.. خطوات التقديم على عداد كهرباء 2026 والأوراق المطلوبة
معلومات استخباراتية.. زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم كبير على أوكرانيا
التموين: طرح طماطم بالمجمعات بسعر 20 جنيهًا للكيلو لتخفيف الأعباء عن المواطنين
مسئول أمريكي رفيع المستوى: انتهاء اجتماع ترامب دون اتخاذ قرار بشأن إيران
المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب
قبل طرح الإسكان الجديد .. ما الحد الأقصى لصافي دخل المتقدم؟
هرم مصر الرابع .. خالد عبد العزيز يكشف قصة تاريخية عن عمارة الإيموبيليا
الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي
إيران: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة قشم بالخليج العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تفاصيل الكشف عن أول سيارة كهربائية من فيراري في تاريخها

فيراري لوتشه
فيراري لوتشه
كريم عاطف

أعلنت شركة فيراري عن إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها تحت اسم "لوتشه"، في خطوة تمثل تحول تاريخي للعلامة الإيطالية الشهيرة بسيارات الأداء العالي، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات التي اتجهت نحو المركبات الكهربائية مثل بورشه و لمبورجيني .

وتحمل السيارة الجديدة اسم "لوتشه"، والتي تعني "النور" باللغة العربية، وتأتي بمواصفات أداء قوية تعكس هوية فيراري الرياضية، حيث تتجاوز سرعتها القصوى 310 كيلومترات في الساعة، بينما تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 2.5 ثانية فقط.

كما تتمتع السيارة بمدى قيادة يزيد على 530 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وتعتمد على بطارية بسعة 122 كيلووات/ساعة، ما يمنحها قدرة كبيرة على المنافسة في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة عالية الأداء.

وتعد "لوتشه" أثقل سيارة أنتجتها فيراري على الإطلاق، إذ يبلغ وزنها نحو 2.26 طن، نتيجة الاعتماد على منظومة البطاريات الكهربائية والتقنيات الحديثة المستخدمة بها.

وتأتي السيارة أيضا بتصميم مختلف عن الطابع التقليدي لفيراري، إذ تعتبر ثاني طراز رباعي الأبواب في تاريخ الشركة، والأول الذي يوفر خمسة مقاعد، في تحول واضح عن فلسفة السيارات الرياضية الثنائية التي اشتهرت بها العلامة الإيطالية لعقود طويلة.

وقال جون إلكان، رئيس مجلس إدارة فيراري، إن الشركة تفتح فصل جديد في تاريخها من خلال تقديم رؤية مستقبلية تجمع بين الابتكار والحفاظ على هوية العلامة.

ويأتي الكشف عن السيارة الجديدة في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الكهربائية تباطؤ نسبي عالميا، مع تراجع وتيرة التخلي عن محركات الاحتراق الداخلي بسبب انخفاض الطلب مقارنة بالتوقعات السابقة.

وكانت فيراري قد أعلنت العام الماضي أنها تستهدف أن تمثل السيارات الكهربائية نحو 20% من إجمالي إنتاجها بحلول عام 2030، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى وصول النسبة إلى 40%.

شركة فيراري فيراري سيارة كهربائية لوتشه فيراري لوتشه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

خالد طلعت

الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر

ترشيحاتنا

ارشفية

الاحتلال يضرب بيروت مرتين منذ اتفاق أبريل 2026

ارشفية

عمرو الليثي : فيه ناس بحياتنا صعب تعويضها .. و غيابهم يترك فراغ كبير

ارشفية

مطالب لبنانية بوقف الاعتداءات ومنع التوغل البري في الجنوب

بالصور

تفاصيل الكشف عن أول سيارة كهربائية من فيراري في تاريخها

فيراري لوتشه
فيراري لوتشه
فيراري لوتشه

التستوستيرون عند الرجال.. 7 أطعمة نباتية تزيد هرمون الذكورة

أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال

5 وصفات سريعة تحول بواقي اللحمة في ثاني أيام العيد لأكلات شهية

أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة
أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة
أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام ويتابع أعمال التطوير الجارية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد