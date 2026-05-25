شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات موديل 2026 بمتوسط 2 مليون جنيه.

1- ام جى اتش اس

تحصل سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 169 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما سعر السيارة، فياتي : ‏

- فئة Luxury بسعر 1,575,000 جنيه

‏- فئة‏ HEV ‎‏بسعر ‏1,700,000‏ جنيه

2- نيسان قشقاي

تحصل سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 206 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما سعر السيارة، فياتي : ‏

‏- فئة‏‎ N-Connecta ‎‏بسعر ‏‏‏1,499,900‏‏‏ جنيه

‏- فئة ‏‎ N-Connecta +‎‏بسعر ‏‏‏1,674,900‏‏‏ جنيه

‏- فئة ‏‎ TEKNA‎‏بسعر ‏‏‏1,784,000‏‏‏ جنيه

‏- فئةN-Design e-PWR ‎‏ بسعر ‏‏‏1,919,000‏‏‏ جنيه

‏- فئة‏‎ TEKNA 4WD ‎‏بسعر ‏‏‏1,964,000‏‏‏ جنيه

3- كيا سبورتاج ‏

تحصل سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

أما سعر السيارة، فياتي : ‏

‏- فئة‏‎ A/T / LX ‎ ‎‏بسعر ‏‏1,799,900‏‏ جنيه

‏- فئة‏‎ EX ‎‏بسعر ‏‏1,899,900‏‏ جنيه

‏- فئة‏‎ Highline ‎‏بسعر ‏2,049,900‏ جنيه

‏- فئة‏‎ Premium ‎‏بسعر ‏2,274,900‏ جنيه

‏- فئة‏‎ GT-line ‎‏بسعر ‏‏2,374,900‏‏ جنيه

4- شيرى تيجو 9 ‏

تستمد سيارة شيرى تيجو 9 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 210 حصان، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 440 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما سعر السيارة، فياتي :

- فئة‏‎ Luxury‎ ‎‏بسعر ‏2,100,000‏ جنيه

5- هيونداي توسان ‏

تستمد سيارة هيونداي توسان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما سعر السيارة، فياتي : ‏

‏- فئة‏‎ SHADOW ‎‏بسعر ‏‏1,700,000‏‏ جنيه

‏- فئة‏‎ Blaze‎ ‎‏بسعر ‏1,850,000‏ جنيه

‏- فئة‏‎ Redine ‎‏بسعر ‏‏1,950,000‏‏ جنيه

‏- فئة‏‎ Redine (N Pack) ‎‎‏بسعر ‏‏‏2,025,000‏‏‏ جنيه

‏- فئة‏‎ NIGHT ‎‏بسعر ‏‏‏2,100,000‏‏‏ جنيه

‏- فئة‏‎ BLACK DIAMOND ‎‏بسعر ‏‏‏2,200,000‏‏‏ جنيه

‏- فئة‏‎ N-Line ‎‏بسعر ‏‏‏2,300,000‏‏‏ جنيه