انت هتنزّلني على كيفك ! | مشهد صادم لـ سواق ميكروباص وراكب بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ميكروباص " بالتعدى عليه بالضرب لخلاف حول مكان نزوله بالشرقية.

تفاصيل الواقعة



بالفحص تبين حدوث الواقعة المشار إليها بتاريخ 19 الجارى بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة "الميكروباص" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .