بالدموع تشييع جثمان " ملك" ضحية حبة الغله بالشرقية

شيع المئات من أهالي الزقازيق جثمان الطفلة "ملك" صاحبة أزمة حبة الغلة القاتلة في الواقعة التي أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بمحافظة الشرقية، مصرعها بعد أيام من مكوثها داخل العناية المركزة ومحاولة إنقاذها وسط حالة من الحزن التي سادت بين جميع أبناء القرية.

أكدت التحريات أن الطفلة لم تتناول قرص الغلة بتحريض من زميلتها، وما تردد بشأن إخبارها أن الحبة تساعد على زيادة الوزن لم يثبت صحته في التحقيقات.

وأوضحت التحريات أن الطفلة كانت تمر بظروف نفسية سيئة إلى جانب معاناتها من نحافة، ما دفعها لمحاولة إنهاء حياتها، حيث تناولت قرص الغلة المتواجد داخل منزل أسرتها.

وقام والد الطفلة بنشر منشورا عبر صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه مع السلامة ياحبة عيوني في نعي منه لنجلته مطالباً بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.