الشرقية.. رفع الاستعدادات لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

ناقش المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية خطة الاستعدادات التي أعدتها الجهات المعنية؛ لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

ووجه المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ومديرية الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بما يضمن خروج الامتحانات بالصورة اللائقة وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان ومحيطها.

شدد المحافظ علي وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس المنطقة الأزهرية بضرورة الإنتهاء من تجهيز المدارس المخصصة كلجان امتحانات والتأكد من جاهزية الفصول الدراسية والمرافق والخدمات الأساسية بها، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية، فضلاً عن مراجعة كفاءة وصلات الإنترنت والبنية التكنولوجية بالمدارس لضمان الجاهزية الكاملة طوال فترة الامتحانات.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس المنطقة الأزهرية بضرورة توفير الحراسات الأمنية اللازمة بمحيط اللجان، من خلال التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين مقار الامتحانات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة التأمين الخاصة بنقل صناديق أوراق الأسئلة يومياً من مراكز التوزيع إلى لجان سير الامتحانات، بما يضمن وصولها وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

كما وجّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كل، الإشغالات والأكشاك المخالفة بمحيط المدارس، ومنع تواجد الباعة الجائلين، بما يسهم في توفير الهدوء والانضباط اللازمين للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وتحقيق السيولة المرورية بمحيط اللجان.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب وأسرهم، وتسعى لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والطمأنينة، مشدداً على المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة طوال فترة انعقاد الامتحانات لحين انتهاءها بسلام.

وهنأ محافظ الشرقية فضيلة الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية لاعتماد 21 معهداً إزهرياً من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وذلك خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025-2026، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يترجم جهوداً مخلصة وعملاً دؤوباً من الجميع للارتقاء بمستوى التعليم الأزهري بالمحافظة.