هيمنة لاعبي برشلونة على قائمة إسبانيا في كأس العالم 2026

ضمت تشكيلة إسبانيا بطلة أوروبا التي ستشارك في كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل العديد من لاعبي برشلونة وبدون أي لاعب من ريال مدريد، بعدما أعلن المدرب لويس دي لا فوينتي اليوم الاثنين تشكيلة من 26 لاعبا ضمت ثمانية لاعبين من النادي الكتالوني.

وهذه المرة الأولى منذ عام 1950 تخوض إسبانيا كأس العالم دون أي لاعب من ريال مدريد في تشكيلتها، وذلك في غياب ملحوظ لفريق الفائز بلقب دوري أبطال أرووبا 15 مرة، في الوقت الذي يستعد فيه دي لا فوينتي لقيادة أحد المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

وكان المدافعان دين هاوسن وداني كاربخال بين أسماء لاعبي ريال مدريد التي غابت عن القائمة، ليُشكل برشلونة القوام الأساسي للفريق الذي يسعى لتحقيق اللقب الثاني لإسبانيا في كأس العالم بعد 2010 في جنوب أفريقيا.

وقلل دي لا فوينتي من أهمية غياب لاعبي ريال مدريد وفضل التركيز على اللاعبين المختارين في التشكيلة.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين "أنا المدرب ولا ألتفت إلى الأندية التي يأتي منها اللاعبون. إنهم لاعبون في المنتخب الوطني ولا أنظر إلى ناد دون آخر. ليس لدي نفس الانحياز المحلي الذي قد يكون لدى المشجع. كل ما أريده هو أن يشعر هؤلاء اللاعبون بالفخر لتمثيل المنتخب الوطني".

وتضم مجموعة لاعبي برشلونة كلا من جوان جارسيا وباو كوبارسي ووإريك جارسيا وجابي وبيدري وداني أولمو والأمين جمال وفيران توريس، في حين استدعة سعبة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي لا فوينتي "الحماس هو الأساس. الشغف. ردة فعل الناس في جميع أنحاء إسبانيا البالغين والأطفال على حد سواء يظهر أنهم يقفون تماما خلف المنتخب الوطني. إنه شرف لي أن أمثل المنتخب".

ويضم أرسنال ثلاثة من لاعبي إسبانيا في الدوري الإنجليزي هم حارس المرمى ديفيد رايا وثنائي الوسط مارتن زوبيمندي وميكل ميرينو، في حين يمنح رودري لاعب مانشستر سيتي دي لا فوينتي حضورا قويا في الوسط.

وتناول المدرب أيضا المخاوف المتعلقة بإصابة جمال ونيكو وليامز، اللذين سيصلان في البطولة وهما يعانيان من مشكلات في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال "نحن هادئون للغاية. ما لم تحدث أي انتكاسات. كافة اللاعبين سيكونوا متاحين منذ المباراة الأولى. نحن على اتصال وثيق مع الأطقم الطبية للأندية.

"سنستعين بهما عندما نرى ذلك مناسبا. أود أن أكرر أن كافة اللاعبين في أفضل حالاتهم وسنستمتع بمشاهدتهم في البطولة".

وتدخل إسبانيا كأس العالم بالثقة التي اكتسبتها من فوزها ببطولة أوروبا في ألمانيا قبل عامين، ولكن مع توقعات كبيرة من الجماهير المتحمسة.

وفيما يلي قائمة إسبانيا:

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتليتيك بيلباو) وديفيد رايا (أرسنال) وجوان جارسيا (برشلونة).

مدافعون: بيدرو بورو (توتنهام هوتسبير) وماركوس يورينتي (أتليتيكو مدريد) وباو كوبارسي (برشلونة) ومارك بوبيل (أتليتيكو مدريد) وإيمريك لابورت (أتليتيك بيلباو) وإيريك جارسيا (برشلونة) وأليكس جريمالدو (باير ليفركوزن) ومارك كوكوريلا (تشيلسي).

لاعبو الوسط: رودري (مانشستر سيتي) ومارتن زوبيمندي (أرسنال) و جابي (برشلونة) وبيدري (برشلونة) وفابيان رويز (باريس سان جيرمان)، ميكل ميرينو (أرسنال) وأليكس باينا (أتليتيكو مدريد).

مهاجمون: داني أولمو (برشلونة) والأمين جمال (برشلونة) وفيران توريس (برشلونة) ويريمي بينو (كريستال بالاس) ونيكو وليامز (أتليتيك بيلباو وبيكتور مونيوز (أوساسونا) وميكل أويارزابال (ريال سوسيداد) وبورخا إجليسياس (سيلتا فيجو).

