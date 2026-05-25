رئيس الأساقفة ومفتي الجمهورية: الحوار الديني مهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي

ميرنا رزق

زار المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، في مقر دار الإفتاء بالأزهر الشريف؛ لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار العلاقات الطيبة وروح المحبة والتعاون التي تجمع بين المؤسسات الدينية في مصر.

دعم قيم المواطنة والتفاهم

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الأساقفة ووفد الكنيسة الأسقفية، فضيلة المفتي، بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنين لفضيلته دوام الصحة والعافية، ولمصر وشعبها المزيد من السلام والاستقرار.

وأكد المطران الدكتور سامي فوزي، أن الأعياد الدينية تمثل فرصة مهمة لتجديد قيم المحبة والتقارب الإنساني، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون والحوار بين المؤسسات الدينية؛ من أجل تعزيز ثقافة السلام والتعايش المشترك داخل المجتمع المصري.

ومن جهته، أعرب فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عن تقديره لزيارة رئيس الأساقفة والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعكس عمق العلاقات الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد، وتؤكد الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات الدينية في ترسيخ قيم المحبة والتفاهم وقبول الآخر.

وشهد اللقاء حوارًا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أن الرسالات السماوية تدعو إلى الرحمة واحترام الإنسان وترسيخ قيم التعايش المشترك. كما تناول الحوار الحديث حول أسس الإفتاء الرشيد ودور المؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف.

وأشاد الجانبان بالتعاون المستمر بين الكنيسة الأسقفية ودار الإفتاء المصرية من خلال أنشطة وبرامج المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، الذي يعمل على تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المشتركة؛ بهدف تبادل الرؤى والخبرات ومناقشة القضايا المجتمعية والفكرية المختلفة، خاصة ما يتعلق بترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك وقبول التنوع.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين استمرار التعاون والعمل المشترك لخدمة الوطن وتعزيز قيم المحبة والسلام.

وضم وفد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كل من: الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، والعميد الكنسي هانئ شنودة، عميد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، والقس الكنن مدحت صبري، راعي كنيسة القديس مرقص الأسقفية بمنوف، والقس الدكتور ماثيو أندرسون، راعي الخدمة الإنجليزية بكنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي ومدير الدراسات الأكاديمية بالمركز المسيحي الإسلامي، وأرشديكون ياسر كوكو، راعي الخدمة السودانية بأبروشية مصر، والقس سمير داود، راعي كنيسة يسوع رئيس السلام الاسقفية بمدينة السلام ومدير المبادرات الاجتماعية بالمركز المسيحي الإسلامي، والقس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس مايكل بيوكنن، راعي بالكنيسة الأسقفية في أيرلندا، وميرنا ماجد، مسؤول المكتب الصحفي بأبروشية الكنيسة الأسقفية.

