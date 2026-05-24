بابا الفاتيكان في عيد العنصرة: الروح القدس يفتح أبواب الله والكنيسة والقلوب

ترأس ظهر اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، صلاة "افرحي يا ملكة السماء"، مع المؤمنين، والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، حيث ألقى كلمة روحية بمناسبة عيد العنصرة المجيد، ركّز خلالها على عمل الروح القدس بوصفه الذي يفتح الأبواب أمام الإنسان، والكنيسة، والعالم.

وأوضح الحبر الأعظم أن الروح القدس، الذي حلّ على الرسل كريح عاصفة، وفتح أبواب العلية المغلقة خوفًا، لا يزال اليوم يدفع المؤمنين إلى الخروج، والشهادة لقيامة المسيح بجرأة وفرح.

وأشار بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى أن الروح القدس يفتح أولًا باب الله، فيقود الإنسان إلى اختبار شخصي وعميق لحضور الله، ويمنحه نعمة الإيمان، وفهم كلمة الله، كما يفتح باب الكنيسة، محررًا إياها من الخوف، والانغلاق، لتصبح كنيسة تستقبل الجميع بأبواب مفتوحة، وتشهد للرجاء والمحبة في عالم يعاني الانقسام، واليأس.

وأضاف قداسة البابا: إن الروح يفتح أيضًا باب القلوب، فيساعد البشر على تجاوز الأنانية، والأحكام المسبقة، والريبة، ليبنوا لغة المحبة والأخوّة التي توحد الشعوب رغم اختلافاتها.

وعقب الصلاة، وجّه تحية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل الكنيسة في الصين، والمتزامن مع تذكار مريم العذراء "معونة المسيحيين"، المكرمة في مزار شيشان، مؤكدًا قربه الروحي من الكاثوليك الصينيين، وصلاته، من أجل وحدتهم، وثباتهم في الإيمان وسط التحديات.

كما رفع قداسة البابا لاون الرابع عشر، الصلاة من أجل ضحايا حادث المنجم الأخير شمال الصين، مستودعًا الجماعات المسيحية في الأرض المقدسة، ولبنان، وعموم الشرق الأوسط لشفاعـة العذراء مريم، معبرًا عن تضامنه مع الشعوب التي تعاني ويلات الحرب، والأزمات.