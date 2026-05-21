قداسة البابا لاون يزور المرصد الفلكي الفاتيكاني بكاستيل غاندولفو| صور

زار قداسة البابا لاون الرابع عشر، اليوم الخميس، المرصد الفلكي الفاتيكاني، الواقع بالمقر البابوي الصيفي، بكاستيل غاندولفو، في زيارة حملت أبعادًا علمية، وروحية.

تأتي هذه الزيارة تمهيدًا لزيارة ثانية مرتقبة في 20 يوليو المقبل، بالتزامن مع الذكرى السادسة والخمسين لأول هبوط للإنسان على سطح القمر.

كان في استقبال الحبر الأعظم لدى وصوله الأخت رافاييلا بيتريني، يرافقها رئيس الأساقفة إميليو نابا، والمستشار القانوني جوزيبي بولييزي-أليبراندي، كما شارك في الاستقبال الأب اليسوعي ريتشارد أنطوني ديسوزا، بجانب الأب اليسوعي غي كونسولمانيو.

بدأت الزيارة بوقفة صلاة قصيرة داخل كابلة المرصد، قبل أن يلتقي الأب الأقدس الرهبان، والعلماء، والموظفين، العاملين في هذا الصرح العلمي العريق، في تأكيد جديد على اهتمام الكنيسة بالحوار بين الإيمان والعلم.