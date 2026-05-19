الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في احتفال السفير البابوي بمصر بالعام الأول على بدء حبرية البابا لاون

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في الاحتفال الذي نظمه سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بمناسبة الذكرى الأولى على بدء حبرية قداسة البابا لاون الرابع عشر، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان، بالزمالك.

شارك في الاحتفال عدد من مطارنة الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، يمثلون عضوية مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ورؤساء مختلف الرهبانيات الرجالية والنسائية بمصر، والآباء الكهنة، كما شارك أيضًا سفراء دول عدة، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي الطوائف المسيحية.