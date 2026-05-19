وزير الصناعة: العنصر البشري محور رئيسي في استراتيجية 2030 وشراكة موسعة مع منظمة العمل الدولية

ولاء عبد الكريم

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر، بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الاجتماع المشروعات والبرامج التي تنفذها منظمة العمل الدولية في مصر، وفي مقدمتها مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر 2024-2027"، والذي يركز على قطاعي دباغة الجلود وتصنيع الرخام، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتعاون مع وزارة الصناعة، ويتم تنفيذه بمنطقة شق الثعبان الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين ظروف العمل.
 

كما تناول اللقاء التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطتها التنفيذية، ودور وزارة الصناعة في دعم محاور الاستراتيجية المرتبطة بالتشغيل وتنمية المهارات واحتياجات القطاع الصناعي، بما يعزز سوق العمل ويرفع كفاءته.
 

دعم العنصر البشري
 

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الدولة المصرية تضع العنصر البشري والارتقاء بكفاءته على رأس أولوياتها، باعتباره محوراً رئيسياً للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أنه ضمن 6 ركائز تقوم عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
وأوضح أن الوزارة تحرص على صياغة سياسات صناعية توازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الإنتاج من جهة، وضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتوافق مع المعايير الدولية من جهة أخرى، إلى جانب تمكين المرأة والشباب خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
ولفت إلى العمل على تحسين جودة خريجي مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.
 

القرية المنتجة
 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ حالياً مشروع "القرى المنتجة" بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، موضحاً أنه جارٍ دراسة إنشاء مصانع متوسطة إلى صغيرة داخل القرى لتعظيم الاستفادة من مواردها.
وأوضح أن المشروع يتم تطبيقه كمرحلة تجريبية في محافظتين بالدلتا والصعيد، بهدف تقليل الهجرة من القرى إلى المدن عبر توفير فرص عمل محلية داخل القرى.
 

تعزيز الشراكة الدولية
 

ومن جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني لتعزيز الشراكة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات المرتبطة بالتشغيل وتعزيز القدرات وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

