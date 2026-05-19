الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد امتحان الفرصة الثانية في مادة البرمجة "العملي" لطلاب أولى ثانوي|قرار عاجل

ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيرو (QUREO) ؛ للحصول على شهادة البرمجة الدولية وفق المواعيد الآتية :-

  •  الثلاثاء 2 يونيو 2026 : في محافظات الجيزة - الشرقية - الاسكندرية - البحيرة - سوهاج - المنيا - بني سويف - قنا - الاقصر - الاسماعيلية - اسوان - بورسعيد - جنوب سيناء
  •  الأربعاء 3 يونيو 2026 : القاهرة - القليوبية - الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - الفيوم - اسيوط - دمياط - شمال سيناء - البحر الاحمر - السويس - مطروح - الوادي الجديد

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواكبة التطور التكنولوجي واكتساب مهارات التكنولوجيا الحديثة باعتبارهما ضرورة حتمية فى ظل المتغيرات العالمية ، وإدخال مواد حديثة تلبي متطلبات سوق العمل، وهو ما تسعى الوزارة إلى ترسيخه فى مهارات طلاب الصف الأول الثانوي عبر تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي .


 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يتم وفق الضوابط المعلن عنها سابقا علما بأنه سيتم موافاة كل مجموعة من المحافظات سالفة الذكر بالمواعيد المبينة بكلمة السر الخاصة بيوم الامتحان لاحقا.

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المتفوقين والمتميزين في مجال البرمجة سيحصلون على فرص للعمل أونلاين مع شركات يابانية، في إطار توجه الوزارة لدعم مهارات التكنولوجيا وربط التعليم بسوق العمل.

وأوضح  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن الوزارة تعمل على إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا، من خلال الاهتمام بتدريس البرمجة وتنمية مهارات الطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وأشار  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة تطوير التعليم والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بما يساهم في توفير فرص مهنية مستقبلية للطلاب.

