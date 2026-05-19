خبير لوائح يكشف مكاسب الزمالك من تنازل سيراميكا عن التذاكر

علق خبير اللوايح عامر العماير علي حصول نادي الزمالك علي حصة سيراميكا من تذاكر المباراة.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي اكس :" هل تعلم أن التنازل عن حصة نادى سيراميكا كيلوباترا من التذاكر لنادى الزمالك سيكون عوائده المالية لصالح نادي الزمالك بصفته مستضيف المباراة.

‏يعنى حصل على التذاكر وكمان عوائدها المالية



ويواجه فريق الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي في ختام الدوري المصري.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.