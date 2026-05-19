رمضان السيد: أتوقع فوز سيراميكا كليوباترا على الزمالك

أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك يعاني من تراجع واضح في المستوى خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مواجهة سيراميكا كليوباترا ستكون في غاية الصعوبة على الفريق الأبيض.

وقال رمضان السيد، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "أداء أحمد فتوح متراجع منذ فترة، وظهر أمام اتحاد العاصمة وكأنه غير قادر على اللعب".

وأضاف: "تغيير عدي الدباغ في نهاية المباراة كان غريبًا، خاصة أن اللقاء كان يتجه إلى ركلات الجزاء، وهو سجل هدف الزمالك بطريقة جيدة".

وتابع:"الزمالك يعاني من مشكلة فنية واضحة، ومستواه متراجع منذ مباراة الأهلي، والجماهير حمّلت معتمد جمال مسؤولية خسارة الكونفدرالية".

وأشار إلى قوة فريق سيراميكا كليوباترا، قائلًا: "سيراميكا يقدم مستوى جيدًا للغاية، وعلي ماهر يحقق أداءً مميزًا، وهناك ثقة كبيرة بينه وبين اللاعبين، ولذلك ستكون المباراة صعبة جدًا على الزمالك".

وواصل:"توروب في الفترة الأخيرة أصبح يعتمد على اللاعبين الذين يحققون له الانتصارات، ومن المتوقع أن يخوض مباراة المصري بنفس تشكيل مواجهتي الزمالك وإنبي".

كما أشاد رمضان السيد بالمدرب علي ماهر، قائلًا:"علي ماهر أمام فرصة كبيرة، وفي حالة فوزه على الزمالك قد يتولى تدريب الأهلي في الموسم المقبل أو الذي يليه".

واختتم تصريحاته قائلًا:"أتوقع فوز الأهلي وبيراميدز على المصري وسموحة، بينما سيراميكا سيفوز على الزمالك".

