بعد تأجيل ترامب الهجوم على إيران.. تراجع أسعار النفط 2%

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تعليق هجوم كان مقررا على إيران لإتاحة فرصة للمفاوضات لوقف الحرب.

وهبطت عقود خام برنت لشهر يوليو 3.01 دولار (2.7%) إلى 109.09 دولار للبرميل عند الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو 1.38 دولار (1.3%) إلى 107.28 دولار. وسجلا الخامان في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما منذ 5 مايو و30 أبريل على الترتيب.

وينتهي أجل عقد يونيو للخام الأمريكي اليوم، فيما انخفض عقد يوليو الأكثر نشاطا 2.06 دولار (2%) إلى 102.32 دولار للبرميل.

وقال ترامب إن هناك "فرصة جيدة جدا" للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بعد ساعات من إعلانه تعليق العمل العسكري لإفساح المجال للمحادثات.