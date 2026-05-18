وزير البترول يسند إلى الكفاءات الشابة مسئولية إدارات مركزية بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتعيين رؤساء جدد لعدد من الإدارات المركزية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تمكين الكفاءات الشابة والدفع بها إلى مواقع القيادة والتنفيذ بقطاع التعدين، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من خبراتها وقدراتها في تنفيذ خطط تطوير القطاع وتحديث آليات العمل به.

وشمل القرار تعيين المهندسة لمياء محمد أنس رئيسًا للإدارة المركزية للمشروعات التعدينية، كما تم تعيين المهندس محمود فوزي عبد العاطي رئيسًا للإدارة المركزية للخدمات الفنية بالهيئة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى بناء صف ثانٍ من القيادات المؤهلة، ودعم خطط التحول والتطوير بقطاع التعدين، بما يعزز من مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي ويواكب مستهدفات الدولة في تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية